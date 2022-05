Wieczór z jazzem i kameralistami

W niedzielę (22 maja) Elbląska Orkiestra Kameralna zaprezentowała się wspólnie z liderami polskiej sceny jazzowej: Piotrem Baronem oraz Łukaszem Żytą. Była to prawdziwa muzyczna uczta dla miłośników jazzu. Zobacz zdjęcia.

Z kameralistami zagrał między innymi Piotr Baron (saksofon). To jeden z najważniejszych polskich saksofonistów i liderów polskiej muzyki jazzowej. W swojej karierze współpracował na scenie i w nagraniowym studiu z tak ważnymi postaciami światowej sceny jazzowej jak Ray Charles, Art Farmer, Wadada Leo Smith, Tomasz Stańko, Billy Harper, David Murray, Kevin Mahogany, Eddie Henderson, Zbigniew Namysłowski, Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Krzesimir Dębski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski czy Jan Ptaszyn Wróblewski. Nagrał ponad sto płyt jako muzyk sesyjny, a także wiele albumów pod własnym nazwiskiem.

Drugi z jazzmanów, który wystąpił z Elbląską Orkiestrą Kameralną to Łukasz Żyta (perkusja). Muzycy z którymi współpracował i nagrywał to m. in. Janusz Muniak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Olejniczak, Bennie Maupin, David Doruzka, Jaromir Honzak, Lee Konitz.

- Ten koncert jest hołdem i przypomnieniem wybitnego saksofonisty jazzowego Stana Getza. W ubiegłym roku minęła trzydziesta rocznica jego śmierci. Nasz dzisiejszy solista Piotr Baron jest olbrzymim fanem jego twórczości wykonawczej i kompozytorskiej. Wykonamy dwa utwory. W pierwszej części napisany dla Stana Getza przez amerykańskiego kompozytora utwór zatytułowany "Focus". Z tym utworem wiąże się mała historia. Utwór miał zostać nagrany, ale w przeddzień zmarł ojciec Stana Getza i nie pojawił się on na sesji nagraniowej. To nie przeszkodziło orkiestrze, by nagrać swoją partię. Po dwóch tygodniach Stan Getz przyszedł do studia i po jednorazowym wysłuchaniu tego, co wykonała orkiestra za jednym zamachem nagrał całą swoją ścieżkę i tak powstało nagranie - usłyszeliśmy w zapowiedzi koncertu.

Melomani mogli usłyszeć w drugiej części niedzielnego koncertu współczesny utwór Krzysztofa Herdzina „Tribute to Stan Getz”. Koncert odbył się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, pod batutą Marka Wroniszewskiego.

Już 10 czerwca Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert śladami klasyków muzyki filmowej, którym zakończy sezon artystyczny.

