Wolna niepodległa z EOK

Elbląskie obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończył koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i zaproszonych gości. Melomani, którzy przyszli w niedzielny wieczór do szkoły muzycznej, usłyszeli m.in. patriotyczne utwory w wykonaniu Anastazji Simińskiej, aktorki Teatru Roma w Warszawie. Zobacz zdjęcia.

- Program, jaki artyści na dzisiaj przygotowali, porusza tematykę walki, bohaterstwa, ale jest pełen wzruszeń i nadziei. To wszystko usłyszymy w utworach, które przeprowadzą nas przez historię: zaborów, walki niepodległościowo-wyzwoleńczej, dwudziestolecie międzywojenne, I wojnę światową aż po czasy współczesne. Wierzę, ż ten koncert przyniesie każdemu z Państwa wspaniałe chwile i da moment wytchnienia od codzienności i zadumy nad tym, co było i ci będzie – mówił prowadzący koncert, zwracając się do publiczności.

Piosenki z filmów, musicali oraz utwory z repertuaru Marka Grechuty i Grażyny Łobaszewskiej wykonała Anastazja Simińska, aktorka Teatru Roma w Warszawie. Towarzyszyła jej Elbląska Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Jakuba Lubowicza, który skomponował muzykę do niektórych prezentowanych podczas koncertu utworów, np. do „Fantazji na tematy polskie”, upamiętniającej nie tylko Święto Niepodległości, ale także powstanie listopadowe czy aranżację do „Wciąż pytasz czemu” z filmu „Nędzarz i Madame” i „Zabierz mnie stąd” z musicalu „Piloci” (aranżacja wspólnie z Dawidem Lubowiczem). Melomani usłyszeli również „Uwerturę koncertową” Stanisława Moniuszki. A wszystko to pod wspólnym tytułem "Wolna niepodległa"

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej