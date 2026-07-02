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Wracają Śniadania na Trawie

 Elbląg, Wracają Śniadania na Trawie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na kolejną edycję Śniadania na Trawie – wyjątkowego spotkania, podczas którego zwalniamy tempo, łapiemy oddech i spędzamy wspólnie czas w atmosferze relaksu, sztuki i dobrej energii. Pierwsze spotkanie już w niedzielę, 5 lipca, na terenie Centrum Sztuki Galeria EL.

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, kocyk, ulubione przekąski i dobry humor. Czeka na Was zielona przestrzeń pełna rozmów, twórczych działań, muzyki i letniego piknikowania.

 

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL

Data: 05.07.2026

Godzina: 10.00 - 14.00

 

W programie:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

„Sztuka abstrakcyjna – obrazy tworzone szklanymi kulami”

Prowadzenie: Bogdan Kiliński

 

KONCERT NA ŻYWO | godz. 12:00, NIETRZASK

 

DŹWIĘKOUMILANIE: BETI & IGOR

 

Nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść i być z nami. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią spotkania pod gołym niebem, twórczą energię i niespieszne celebrowanie letnich dni. Do zobaczenia na trawie!

 

Zadanie zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.


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