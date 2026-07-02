Wracają Śniadania na Trawie
Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na kolejną edycję Śniadania na Trawie – wyjątkowego spotkania, podczas którego zwalniamy tempo, łapiemy oddech i spędzamy wspólnie czas w atmosferze relaksu, sztuki i dobrej energii. Pierwsze spotkanie już w niedzielę, 5 lipca, na terenie Centrum Sztuki Galeria EL.
Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, kocyk, ulubione przekąski i dobry humor. Czeka na Was zielona przestrzeń pełna rozmów, twórczych działań, muzyki i letniego piknikowania.
Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL
Data: 05.07.2026
Godzina: 10.00 - 14.00
W programie:
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„Sztuka abstrakcyjna – obrazy tworzone szklanymi kulami”
Prowadzenie: Bogdan Kiliński
KONCERT NA ŻYWO | godz. 12:00, NIETRZASK
DŹWIĘKOUMILANIE: BETI & IGOR
Nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść i być z nami. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią spotkania pod gołym niebem, twórczą energię i niespieszne celebrowanie letnich dni. Do zobaczenia na trawie!
Zadanie zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.