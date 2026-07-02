Wracają Śniadania na Trawie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na kolejną edycję Śniadania na Trawie – wyjątkowego spotkania, podczas którego zwalniamy tempo, łapiemy oddech i spędzamy wspólnie czas w atmosferze relaksu, sztuki i dobrej energii. Pierwsze spotkanie już w niedzielę, 5 lipca, na terenie Centrum Sztuki Galeria EL.

Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, kocyk, ulubione przekąski i dobry humor. Czeka na Was zielona przestrzeń pełna rozmów, twórczych działań, muzyki i letniego piknikowania. Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL Data: 05.07.2026 Godzina: 10.00 - 14.00 W programie: WARSZTATY ARTYSTYCZNE „Sztuka abstrakcyjna – obrazy tworzone szklanymi kulami” Prowadzenie: Bogdan Kiliński KONCERT NA ŻYWO | godz. 12:00, NIETRZASK DŹWIĘKOUMILANIE: BETI & IGOR Nie trzeba się zapisywać – wystarczy przyjść i być z nami. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią spotkania pod gołym niebem, twórczą energię i niespieszne celebrowanie letnich dni. Do zobaczenia na trawie! Zadanie zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki