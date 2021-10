\"Wrócił na swoje miejsce\"

Siedem prac autorstwa Zbigniewa Książkiewicza przekazała Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczemu Denar z Elbląga w środę (20.10) żona nieżyjącego artysty plastyka, pani Halina Różewicz-Książkiewicz. Wśród nich są szkice portretów przywódców powstania listopadowego. Zdjęcia.

- Uważam, że to dobrze, iż te prace mojego męża znajdą swoje miejsce w wojsku. Cieszę się, że tak serdecznie i z zadowoleniem został przyjęty mój pomysł, by je tutaj przekazać. To była tematyka bardzo bliska mojemu mężowi, tuż przed studiami odsłużył dwa lata w "łączności" w Bydgoszczy. O ile pamiętam z opowiadań, to w tym miejscu, również miał wystawy. To tak, jakby wrócił teraz na swoje miejsce. Są to rysunki malowanych potem na zamówienie portretów. One zawsze były bardzo pracowicie, dokładnie i odpowiedzialnie wykonywane i chociaż są projektami, to również dziełami sztuki – mówiła Halina Różewicz-Książkiewicz, podczas uroczystego przekazania obrazów, które odbyło się w Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

Oprócz portretów przywódców powstania listopadowego, przekazane Denarowi zostały szkice obrazujące forsowanie Nysy oraz zaślubiny z morzem. - Oba te obrazy pokazują tereny takie, jak Elbląg, które do Polski doszły w 1945 roku. Dzisiaj jest ważny moment, ponieważ, ktoś z pamiątek rodzinnych postanowił podzielić się z nami, z wojskiem, ze społeczeństwem, z Elblągiem, właśnie tymi pracami. Moim zdaniem tak to powinno wyglądać. Koledzy z Denara wiele razy już udowodnili, że są godną grupą, by takie rzeczy im przekazać – mówi dr Tomasz Gliniecki, który uczestniczył w przekazaniu prac Zbigniewa Różewicza.

Zbigniew Książkiewicz urodził się w 1929 r. w Warszawie. Z Elblągiem, do którego przyjechał z rodzicami, był związany od 1946 r. Studiował na Wydziale Malarstwa w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego. Uprawiał malarstwo olejne, akwarelowe, rysunek, grafikę warsztatową i użytkową oraz wzornictwo przemysłowe. Pracował, jako projektant form przemysłowych w Elbląskiej Spółdzielni „Plastyk”. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, zaś od powołania ZPAP w Elblągu, działał w jego zarządzie (w 1983 r. pełnił funkcję prezesa oddziału).

Brał udział w konkursach artystycznych organizowanych przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, m.in. przeglądach pt. „Pejzaż Elbląga i Ziemi Elbląskiej” oraz „Propozycje kwartału”, jak też w III Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku; w zbiorach Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Wojska Polskiego oraz u kolekcjonerów prywatnych w kraju i zagranicą. Był również projektantem form przestrzennych - jedną z nich umiejscowiono przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Dąbka w Elblągu. Kompozycja rzeźbiarska „Ikar”, zaprojektowana przez niego w 1969 roku i zrealizowana podczas III Biennale Form Przestrzennych – stała się jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych prac tego artysty. Zbigniew Książkiewicz znany był z tego, że stronił od indywidualnych prezentacji swoich dokonań. Za życia zrealizował jedynie dwie indywidualne wystawy: w Łańcucie i Rzeszowie. Pośmiertnie, retrospektywną wystawę jego twórczości zaprezentowała Galeria EL (1997 roku) a ostatnio prace, zmarłego 11 października 1996 r. artysty, można było oglądać w Galerii El, na wystawie zatytułowanej „Feerie Zbigniewa Książkiewicza”.