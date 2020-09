Wygraj wejściówki na seans kina samochodowego

Przed nami trzeci seans kina samochodowego w Kinie Światowid. Przyjeżdżamy samochodami, spotykamy się na placu Jagiellończyka, film wyświetlany będzie na dużym ekranie! Zapraszamy w sobotę 26 września. Początek o 20:30. Do wygrania w konkursie mamy dwie wejściówki.

Seans oglądamy w ramach programu "Kolej na kino" - cyklu projekcji plenerowych Kina Światowid. Rozpoczynaliśmy od seansów przy dworcach kolejowych w regionie, potem gościliśmy w elbląskich parkach, a teraz czas na Plac Jagiellończyka i kino samochodowe. Podczas trzeciego spotkania widzowie obejrzą polską komedię romantyczną "Podatek od miłości".

O czym jest film? Kim tak naprawdę jest Marian? Facetem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego usług korzysta połowa kobiet w stolicy? Mężczyzną, który wie czego pragną kobiety? A może – po prostu – sprytnym oszustem uwodzącym płeć przeciwną? Oto zagadka, z którą będzie musiała zmierzyć się ambitna inspektor podatkowa Klara. Czy nieustępliwa urzędniczka zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w miłosne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę? Inteligentna i przewrotna komedia romantyczna, którą w kinach obejrzało ponad milion widzów. Wszystkich zmotoryzowanych miłośników Kina zapraszamy już dziś do kupowania biletów. Można to zrobić on-line.

Kino Samochodowe

sobota, 26 września,

Start seansu | 20:30,

plac Kazimierza Jagiellończyka,

Bilety: 20 zł/samochód

Do wygrania są dwie wejściówki. Wystarczy napisać na adres konkurs@portel.pl i powiedzieć nam: za co lubicie najbardziej Kino Światowid. Na odpowiedzi (w treści maila prosimy wpisać hasło Kino Samochodowe) czekamy do 25 września do godz. 9:00.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.