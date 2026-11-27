Wystawa eMOCje - o sile kobiecości

Sylwia Kalinowska jest jedną z ciekawszych reprezentantek sztuki określanej mianem realizmu magicznego, która w swojej twórczości skupia się przede wszystkim na romantycznych przedstawieniach kobiet. Kobieta w ujęciu twórczyni jest istotą niezwykle eteryczną, kruchą, piękną, emanującą wewnętrznym urokiem. Kalinowska jak nikt inny potrafi odzwierciedlać wewnętrzny świat kobiet złożony z marzeń, tęsknot i pragnień bycia spełnioną i szczęśliwą.

Poetycką atmosferą, zawiłą linią oraz ozdobnym detalem malarka nawiązuje do sztuki „art nouveau” a jej obrazy przywodząna myśl dekoracyjne malarstwo Alfonsa Muchy czy skrzące się złotem dzieła Gustawa Klimta. Jak pisze sama artystka: „W portretach podążam za kobiecością, ale tak naprawdę szukam jej różnych odcieni oraz nieskończonych możliwości odgadywania własnego ja. Patrzę z dumą na kolejne obrazy, przechadzam się obok z nadzieją, że odkrywam jakąś tłumioną prawdę o kobiecej naturze. Jednocześnie mam pewność, że w każdej z nich kryje się odrobina mnie.

Wystawa, na którą zapraszamy ma tytuł "eMOCje - o sile kobiecości" i idealnie wpisuje się w styl i formę wyrazu artystki. Emocja jest tym, co nami kieruje w życiu, co nas określa, wyraża, definiuje i daje siłę. Miłość, złość, radość, żal, strach, tęsknota, smutek, nienawiść - emocja. Każda. Nie ma dobrych i złych, wszystkie są potrzebne, wszystkie nam służą i pomagają. Obrazy Sylwii są ich pełne. Pozostawiają przy tym dowolność w interpretacji.

Wystawę otworzy uroczysty wernisaż: 11 grudnia, Kamieniczki Elbląskie, początek o godz. 18.00, na którym artystka przybliży znaczenie jej tytułu oraz opowie o swojej twórczości.