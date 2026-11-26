Dwumiesięczny Bartuś walczy z rakiem. Możesz pomóc!

Ma zaledwie dwa miesiące, a już walczy z neuroblastomą – złośliwym nowotworem wieku dziecięcego. Bartusia z Elbląga czeka 10 cykli chemioterapii, operacja oraz długotrwała rehabilitacja i kontrole. Choroba synka uniemożliwia rodzicom normalną pracę, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia w pokryciu kosztów leków, rehabilitacji, transportu i wydatków związanych z ciągłym pobytem w szpitalu. Możesz pomóc, przyłączając się do zbiórki.

- Jesteśmy rodzicami dwumiesięcznego Bartusia. Kiedy pojawia się dziecko, człowiek wyobraża sobie pierwsze wspólne chwile, spokojne dni w domu i radość z obserwowania, jak maluszek rośnie. My również chcieliśmy po prostu cieszyć się naszym synkiem. Niestety od samego początku jego życia towarzyszy nam strach o jego zdrowie. Bartuś urodził się z neuroblastomą, czyli złośliwym nowotworem, który występuje u dzieci. Trudno pogodzić się z tym, że tak maleńkie dziecko musi mierzyć się z chorobą, której znaczenia jeszcze nie rozumie. Zamiast poznawać świat w spokojnym otoczeniu własnego domu, nasz synek spędza pierwsze tygodnie życia w szpitalu – piszą rodzice chłopca, prosząc o pomoc.

Przed Bartusiem długotrwała walka z chorobą. Czeka go najpierw w ciągu trzech miesięcy 10 cykli chemioterapii. Następnie lekarze planują operację, po której konieczne będą rehabilitacja i dalsze kontrole. Cały proces leczenia oraz opieki może potrwać nawet około dwóch lat.

- Dla nas to ogromna perspektywa. Kiedy patrzymy na naszego maleńkiego synka, trudno wyobrazić sobie, ile jeszcze wizyt, badań i szpitalnych dni przed nim. Wiemy jednak, że musimy przechodzić przez kolejne etapy krok po kroku. Dziś najważniejsze jest dla nas to, by Bartuś mógł otrzymać potrzebne leczenie i opiekę – piszą rodzice, którzy opiekują się synkiem na zmianę w szpitalu.

- Konieczność stałej obecności przy synku sprawia, że nie mamy możliwości normalnie pracować. Jednocześnie codzienne wydatki nie znikają, a leczenie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Musimy myśleć o lekach, dojazdach, wydatkach związanych z ciągłym pobytem w szpitalu, a w dalszej perspektywie również o rehabilitacji i kolejnych kontrolach. Bardzo chcielibyśmy zapewnić synkowi wszystko, czego będzie potrzebował, ale przy ograniczonych możliwościach zarobkowych staje się to coraz większym wyzwaniem – piszą rodzice, proszą o pomoc.

Na stronie Fundacji Cancer Fighters trwa zbiórka na rzecz chłopca. Cel to prawie 45 tysięcy złotych, na razie udało się zabrać 10 procent potrzebnej kwoty. Zebrane środki będą przeznaczone na leki, rehabilitację, transport i dojazdy związane z leczeniem oraz wydatki wynikające z ciągłego pobytu w szpitalu i opieki nad chłopcem.

Link do zbiórki tutaj