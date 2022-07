Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w czwartek (21 lipca) na wystawę Oli Fronc pod tytułem “Śnienie”.

Ola Fronc zajmuję się malarstwem olejnym. Posługuje się pędzlem i szpachlą, które jak sama mówi, dostarczają jej mnóstwo radości. Malarka dodaje, że marzy jej się szpachlisko z charakterem, wyczuciem i rozmachem. Gest, który rozkokosi się na płótnie, rozpełznie migocząc i pozostawi widza zamroczonego po mocnym ciosie z kolorów.

Artystka kreuje na płótnach nowe światy, tworząc surrealistyczne krainy i senne krajobrazy. W swojej twórczości odwołuje się między innymi do pojęcia “śnienia na jawie” Arnolda Mindella twórcy psychologii procesu, który podczas swojej praktyki psychoterapeutycznej zauważył związek między doświadczeniami cielesnymi i snami. Twierdził, że kiedy uważnie przyglądamy się temu, co odczuwamy w ciele, zaczynamy doświadczać czegoś, co bardzo przypomina przeżycia pochodzące ze snów – ten związek nazwał „śniącym ciałem”.

Malarstwo Oli Fronc przypomina ilustracje z sennika lub karty tarota, w których obrazy są pełne symboli i metafor, świat zwierząt (m.in. konie, słonie, ptaki, psy) miesza się ze światem iluzji, wanitatywne kształty ludzkich i nieludzkich czaszek tworzą oniryczne kompozycje – imaginarium, w których widz może się zanurzyć w poszukiwaniu swojej własnej interpretacji snu-obrazu.

Ola Fronc – ur. 10 kwietnia 1990 w Pabianicach, w 2014 obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. Zrealizowała kilkanaście malarskich wystaw indywidualnych, uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, 3-krotna stypendystka Miasta Gdańsk, autorka kilkudziesięciu autorskich warsztatów plastycznych. Mieszka i pracuje w Gdańsku, tworzy głównie w technice olejnej.