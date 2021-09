Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 16 września na koncert Yagi Kowalik. Koncert odbędzie się w ramach Dnia Otwartego Światowida. Wstęp jest bezpłatny, wejściówki do odbioru w kasie CSE Światowid, a także w Elbląskiej Gazecie Internetowej portEl.pl

Warsztaty, prezentacje sekcji, wykłady, pokazy tańca…tak w dużym skrócie będzie wyglądał Dzień Otwarty w CSE Światowid. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie koncert Yagi Kowalik w repertuarze artystów estrady francuskiej: PIAF GRECO AZNAVOUR. Yaga Kowalik od lat związana jest artystycznie z Francją, gdzie nagrała płytę a także koncertowała w takich miejscach jak Teatr Essaion w Paryżu oraz w paryskich kabaretach. Brawurowa interpretacja piosenek oraz oprawa muzyczna koncertu przeniosą słuchaczy w świat paryskiej, artystycznej bohemy. Artystka wystąpi z towarzyszeniem zespołu w składzie Walentyn Dubrowskij (fortepian), Jerzy Zając (akordeon), Janusz Witko (klarnet). Wystawa organizowana jest w ramach Dnia Otwartego Światowida. Pełen program znajduje się na stronie www.swiatowid.elblag.pl

Termin | 16.09.2021 (czwartek)

Miejsce | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Duża Sala Kina Światowid

Wstęp wolny, wejściówki do odbioru w kasie CSE „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30.

Yaga Kowalik - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, laureatka licznych festiwali piosenki. W latach 90 wyjeżdża na stypendium piosenkarskie do Paryża. Uczęszcza do prestiżowego „Conserwatoire Mobel” prowadzonego przez Alice Dona. W Paryżu poznaje kompozytora Norberta Chiche. Wynikiem współpracy z nim jest nagranie we Francji teledysku do piosenki p.t ”Cracovie”, udział w targach płytowych MIDEM w Cannes, a także występ na międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Wejściówki na koncert można także odbierać w redakcji Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl w środę i czwartek w godz. 8.30-16.30. Zapraszamy!