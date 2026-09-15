Z młodzieżą – czy dla młodzieży? O autentycznym uczestnictwie młodych w kulturze

Jak tworzyć działania kulturalne, w których młodzież nie jest jedynie odbiorcą gotowej oferty, ale ma realny wpływ na jej kształt?

Praca z młodzieżą wymaga uważności, elastyczności i gotowości do szukania nowych sposobów współpracy. Młodzi ludzie nie zawsze korzystają z oferty instytucji kultury, a tradycyjne formy zapraszania ich do udziału nie zawsze odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania. Kluczowe staje się więc pytanie: jak budować relację z młodzieżą tak, aby jej uczestnictwo było autentyczne i angażujące?

Podczas szkolenia „Z młodzieżą – czy dla młodzieży? Czym jest autentyczne uczestnictwo młodych w kulturze i jak je wypracować” przyjrzymy się różnym modelom i poziomom uczestnictwa młodych ludzi w kulturze. Zastanowimy się, jak rozpoznawać ich potrzeby oraz jak projektować działania, które dają młodzieży przestrzeń do rzeczywistego zaangażowania.

Szkolenie będzie okazją do zdobycia i przećwiczenia praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy z grupami młodzieżowymi. W programie znajdą się m.in.:

różne modele i poziomy uczestnictwa młodych ludzi w kulturze,

metody badania potrzeb młodzieży,

ćwiczenia, gry i zabawy wspierające pracę z grupą,

sposoby prowadzenia ciekawych i angażujących spotkań,

projektowanie działań młodzieżowych w instytucji.

To propozycja dla osób dorosłych, które pracują z młodzieżą i chcą lepiej rozumieć jej potrzeby, rozwijać warsztat pracy oraz tworzyć działania, w których młodzi ludzie mają realną przestrzeń do współdecydowania i zaangażowania.

Szkolenie poprowadzi Marta Kostecka – edukatorka i działaczka kulturalna, polonistka i bibliotekarka, specjalizująca się w edukacji dorosłych oraz pracy z młodzieżą. Zajmuje się m.in. edukacją kulturalną, informacyjną, cyfrową i medialną. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, a na co dzień pracuje jako nauczycielka i bibliotekarka oraz prowadzi działalność szkoleniową Edukacja Kultura Technologie. Współtworzy również markę szkoleniową Dobrze w Kulturze.

21 września 2026 r. | godz. 9:00–15:00

CSE Światowid w Elblągu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy:

katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

tel. 55 611 20 89

Jeśli pracujesz z młodzieżą i chcesz nie tylko tworzyć działania dla niej, ale przede wszystkim tworzyć je wspólnie z nią – to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2026–2028.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2026-2028” oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.