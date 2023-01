Zabawy w bibliotecznej „Stacyjce” dla najmłodszych

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci w wieku 2-3 lata wraz z rodzicami/opiekunami na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Sprawdźcie grafik na luty. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Grafik na luty:

2 lutego (czwartek), godz. 10:30 - zajęcia będą inspirowane książką pt. „Zimowy szalik” Agnieszki Sobich. Uczestnicy poznają zabawną historię o bałwanku i dowiedzą się, że podczas zimowych zabaw na śniegu bardzo ważny jest odpowiedni ubiór.

16 lutego (czwartek), godz. 10:30 - zajęcia będą inspirowane książką „Gdzie jesteś , małpko?” Lorei de Vos. Uczestnicy poznają historię chłopca poszukującego swojej ulubionej maskotki. Książka poprowadzi dzieci poprzez różne pomieszczenia w domu, od piwnicy aż po sam dach.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Prosimy o zapisy telefoniczne w dzień poprzedzający zajęcia.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90