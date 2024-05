Świętujemy Dzień Flagi

2 maja może nie jest ustawowo wolnym, ale jednak ważnym dniem. W końcu to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś pamiętamy również szczególnie o Polkach i Polakach za granicą.

Jak przypominają materiały rządowe, flaga różni się tym od barw narodowych, że ma określone proporcje. "W Polsce to 5:8. Z kolei barwy narodowe mogą być dowolnej długości i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być taka sama". "Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią". "Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody". "Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed inną flagą lub znakiem".

Dzień Flagi wprowadzono w Polsce w 2004 r.

"Symbol narodowy, jakim jest flaga, zasługuje na swój dzień w kalendarzu. Nowelizacja sprzed 19 lat zniosła ograniczenia wprowadzone jeszcze przez władze PRL, w czasie wystąpień robotniczych. Ograniczenia, które miały na celu niedopuszczenie do protestów przeciw ówczesnej władzy pod barwami narodowymi" - przypominają strony sejmowe.

Elbląskim wątkiem związanym z Dniem Flagi jest m. in. to, że od 2018 r. Technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących otrzymało imię Flagi Polski. Była to druga szkoła w kraju nazwana w ten sposób.

