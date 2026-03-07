Doświadczony Artur Hauke kontra debiutujący Grzegorz Zinkiewicz. Sędzia śledczy Porfiry Pietrowicz vs były student prawa Rodion Romanowicz Raskolnikow. W piątek (6 marca) na Małej Scenie elbląskiego teatru odbyła się premiera „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego.

Data premiery nie była przypadkowa. 6 marca 1926 r. urodził się Andrzej Wajda. „Zbrodnia i kara”, która, 6 marca 100 lat później miała swoją premierę w elbląskim teatrze, była uczczeniem pamięci wybitnego reżysera. Tytuł też nieprzypadkowy: Andrzej Wajda zaadaptował powieść Fiodora Dostojewskiego i wyreżyserował w Teatrze Starym w Krakowie (premiera 7 października 1984 r.). W Elblągu reżyserował André Hübner-Ochodlo, który (jak mówił na konferencji prasowej przed premierą) przyjeżdżał do Krakowa oglądać spektakl przyszłego zdobywcy Oskara. Elbląska „Zbrodnia i kara” jest też wystawiana wg adaptacji Andrzeja Wajdy.

Na scenie obserwujemy szermierkę słowną pomiędzy byłym studentem prawa Rodionem Romanowiczem Raskolnikowem a sędzią śledczym Porfirym Pietrowiczem. Czy zabić każdy może? Oczywiście pod warunkiem, że jest postacią niezwykłą. Adaptacja Andrzeja Wajdy skupia się na próbie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego zabił? Odpowiedź nie jest łatwa.

To spektakl oparty na dwóch spotkaniach Rodiona Raskolnikowa (w tej roli debiutujący absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych Grzegorz Zinkiewicz) z Porfirym Pietrowiczem (Artur Hauke) i jednej z Sonią Marmieładow (Marta Piętka). Bardzo ciekawie wypadają wzajemne relacje Grzegorza Zinkiewicza z partnerującymi mu aktorami.

Pozostałe postaci mają do zagrania mniej, ich obecność jest jednak kluczowa dla zrozumienia motywacji Raskolnikowa. No i miejsce: Zatopiona w ciemności Mała Scena współbrzmiewa z muzyką Adama Żuchowskiego tworząc nastrój grozy.

Elbląscy aktorzy zmierzyli się z klasyką. Raz: „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego to arcydzieło literatury światowej. Dwa: adaptacja i reżyseria Andrzeja Wajdy z Teatru Starego, która została przeniesiona do Teatru Telewizji została zaliczona do Złotej Setki przedstawień teatralnych Teatru TV.

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego jest szkolną lekturą. Ale nie tylko uczniowie powinni zobaczyć elbląską wersję spektaklu.

Rodion Raskolnikow: Grzegorz Zinkiewicz (gościnnie)

Porfiry Pietrowicz: Artur Hauke

Sonia Marmieładow: Marta Piętka

Razumichin: Filip Warot

Koch: Marcin Tomasik

Mikołka: Dominik Bloch

Mieszczanin: Mikołaj Ostrowski (w projekcji multimedialnej)

Reżyseria, scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, światła: André Hübner-Ochodlo

Muzyka: Adam Żuchowski

Asystent reżysera: Filip Warot

Inspicjent: Dorota Pietrusińska