UWAGA!

----

Kolejne potrącenie na Dąbka

 Elbląg, Kolejne potrącenie na Dąbka

Dziś (5 marca) około godz. 15:30 doszło do potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych. 24-latka została zabrana do szpitala na badania.

Dwa dni temu pisaliśmy o potrąceniu, do którego doszło na ul. płk. Dąbka na przejściu dla pieszych. Dziś, na tej samej ulicy, ale na wysokości ul. Matejki, doszło do kolejnego potrącenia, tym razem 24-letniej kobiety znajdującej się na pasach. 37-letni sprawca zdarzenia był trzeźwy, a poszkodowana została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala na badania. W zależności od stopnia obrażeń poszkodowanej, mężczyzna zostanie ukarany mandatem i punktami albo sprawa zostanie skierowana do sądu.

 

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 