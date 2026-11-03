Zaduszki jazzowe w Krypcie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta w najbliższy piątek na koncert poświęcony twórczości Dextera Gordona. Po koncercie odbędą się dwa sety jam session, na które zapowiedzieli się inni artyści.

Dexter Gordon (1923-1990) to amerykański saksofonista jazzowy z Los Angeles. Jego charakterystyczne, potężne brzmienie saksofonu tenorowego było inspiracją dla wielu jazzmanów i stało się znane na całym świecie wśród entuzjastów muzyki jazzowej. Jego „A Swingin' Affair", czy „Our Man in Paris" weszły do kanonu najważniejszych płyt jazzowych, a sam Dexter Gordon jest uważany za jednego z największych saksofonistów tenorowych w historii jazzu.

W skład zespołu wchodzą muzycy, na których twórczość Dextera Gordona wywarła znaczący wpływ, dzięki czemu przeniosą słuchaczy w wyjątkowe czasy saksofonowego jazzu lat 60 tych:

Adam Balcerowski - saksofon, Michał Gozdek - fortepian, Bartłomiej Bróżda - kontrabas i Piotr Jankowski - perkusja.

Piątek 6 listopada, godz. 19.00. Wstęp wolny.

Projekt jest realizowany w ramach grantu finansowanego przez Samorządu Miasta Elbląg.