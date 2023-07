Zagrać na najważniejszych scenach świata

Tego redakcja portEl.pl życzy wszystkim uczestnikom Elbląg Music Masterclass - warsztatów organizowanych przez Elbląską Orkiestrę Kameralną dla młodych instrumentalistów i dyrygentów. W niedzielę zaprezentowali się oni przed elbląską publicznością. Zobacz zdjęcia.

Przez dziewięć dni młodzi instrumentaliści i dyrygenci doskonalili swoje umiejętności pod okiem doświadczonych pedagogów i artystów. Mieli okazję wystąpić na scenie podczas koncertów w Ratuszu Staromiejskim. Ale wszystko, co dobre, się kiedyś kończy. W niedzielę najlepsi z uczestników warsztatów wystąpili na koncercie finałowym.

Warto było posłuchać jak z klasycznymi utworami radzą sobie ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na scenie. Mamy nadzieję, że za kilka lat będą zapełniać widownię na swoich koncertach. - Wszyscy byliście fantastyczni i żałuję, że nie udało się nagrodzić każdego z was. Każdy z was na to zasługiwał - mówiła Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

A potem na scenie królowała już tylko muzyka. Warto zwrócić uwagę, że młodzi artyści zagrali z towarzyszeniem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, a za pulpitem dyrygenta stanął Alexander Humala.

Patronem medialnym festiwalu była Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl