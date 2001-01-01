Więcej szczepień dostępnych w aptekach

Od 25 sierpnia w aptekach można zaszczepić się aż 11 szczepionkami. Darmowa szczepionka przysługuje wybranym grupom pacjentom, natomiast dla wszystkich bezpłatne będzie podanie szczepienia. W Elblągu obecnie sześć aptek ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację tych szczepień.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części pokryte ze środków publicznych. Finansowaniem objęto szczepienia przeciwko: grypie (w schemacie jednodawkowym, realizowanym cyklicznie w każdym sezonie jesienno-zimowym), kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), błonicy, tężcowi, krztuścowi (lub monowalentne przeciw tężcowi lub błonicy), ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), pneumokokom, półpaścowi, odrze, śwince, różyczce, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B i zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Dodajmy, że program dotyczy osób, które ukończyły 18 lat. Finansowanie zależy od rodzaju preparatu i wskazań medycznych.

- Obecnie 1640 aptek w Polsce ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację zalecanych sczepień ochronnych w aptece, finansowanych ze środków publicznych. Lista aptek jest dostępna na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Na stronie jest zarówno mapa jak i lista z podziałem na województwa. Mapa ta jest aktualizowana – poinformowało nas Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z wykazem MZ w Elblągu jest sześć takich aptek. Listę i ich adresy znajdziecie w tym linku. Udało nam się dodzwonić do trzech. W jednej z nich możemy szczepić się chociażby dzisiaj, umawiając się uprzednio telefonicznie. W dwóch innych powiedziano nam, że trwają obecnie formalności związane z organizacją szczepień, a informacje o szczepieniach będą dostępne za ok. 2-3 tygodnie.

- Informacja o rozszerzeniu katalogu szczepień została dziś (25 sierpnia-red.) przekazana aptekom, więc możemy przygotować aneksy umożliwiające rozliczenie dodanych szczepień. Wszystkie sprawy związane z zamawianiem szczepionek oraz realizacją szczepień pozostają w gestii aptek. To apteka decyduje, jakie szczepienia wykonuje – informuje Agnieszka Budziszewska, młodszy specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ w Olsztynie.

Wprowadzenie nowego wykazu, jak podkreśla MZ, ma na celu ułatwienie dostępu do szczepień oraz zwiększenie poziomu wyszczepialności wśród dorosłych Polaków.