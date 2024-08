Zakończenie wakacji w Tolkmicku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku zaprasza na zakończenie wakacji 2024. Organizatorzy przygotowali bogaty program imprezy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Gwiazdą dnia będzie Jacek Stachursky. Zaraz po nim na scenie wystąpi duet wokalny AireS, czyli Anita Sienicka i Sylwia Dolna-Tkacz, lokalne pasjonatki śpiewu, wykonujące znane hity polskiej muzyki rozrywkowej. Następnie usłyszymy zespół PLAYBOYS, czyli formację specjalizującą się w muzyce disco polo, których hity „Lejde”, czy „Tylko Ty” podbijają listy przebojów, a koncerty zespołu to show z dawką pozytywnej energii. Za muzyczne zakończenie wieczoru odpowiadać będą DJ UrBASS, Dj FLUFFY i DJ WAJS, którzy rozkręcą imprezę i zadbają o to, by parkiet nie pustoszał do późnych godzin nocnych. Oprócz występów muzycznych na uczestników czekać będą również liczne atrakcje dodatkowe, w tym stoiska gastronomiczne oraz strefa rodzinna.

Zapraszamy 7 września (sobota) na plac przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku od godz. 17:00. Wstęp darmowy.