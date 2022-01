Zespół Religion z nowym teledyskiem

Zespół Religion prezentuje nowy utwór, który tym razem jest akustyczną balladą, zaaranżowaną na instrumenty smyczkowe, takie jak: skrzypce, altówka, wiolonczela i pianino. Zespół wykonuje autorską muzykę "uwielbieniową" , która opowiada o Bogu.

Do tej pory zespół wypuścił kilka singli wraz z teledyskami. Wszystkie utwory nawiązują do treści religijnych. Każda z dotychczasowych piosenek jest inna i oryginalna. Nowy utwór jest spokojną, akustyczną balladą.

Wystąpili: Agnieszka Lach (wokal), Klaudia Makowska (altówka), Paulina Godzińska (skrzypce), Dominika Żak (wiolonczela) oraz Łukasz Gesek (wokal i piano), który jest też autorem muzyki i tekstu.

Działalność zespołu Religion to głównie praca nad płytą, która ukaże się w tym roku, na wiosnę. Aktualnie gotowych jest już szesnaście utworów. Muzycy skupiają się na próbach, nagraniach, jak i prezentacji swojej twórczości w postaci singli i teledysków w internecie oraz innych mediach. Artyści zaangażowani też są w liczne akcje charytatywne, jak również koncerty uwielbieniowe i spotkania ewangelizacyjne czy grę na Mszy Świętej. Teledysk do utworu zrealizował Marcin Szupłak oraz Sebastian Bona-Kuchejda.

Nowa piosenka "Jezus - Największa miłość", powstała pod wpływem lektury Psalmów i - jak mówi autor tekstu - opowiada o prawdzie chrześcijańskiej, o tym, że Jezus Chrystus oddał za nas życie na krzyżu i poprzez ten akt miłosierdzia każdy z nas otrzymuje łaskę odpuszczenia grzechów, jeżeli tylko "przyjdziemy" do Boga. Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia, czasu na modlitwę, spokoju, zastanowienia się nad swoim życiem i jego sensem. Ta piosenka jest modlitwą. Może niektórzy z nas nie potrafią się modlić, może żyją daleko od Boga lub mają wątpliwości dotyczące wiary... Ten utwór daje nam możliwość zbliżenia się do Boga. Zapraszamy do wysłuchania.