„Zima pod stołem” na Scenie przy stoliku

W poniedziałek, 16 grudnia, na Małej Scenie Teatru im. A. Sewruka elbląscy aktorzy przedstawią „Zimę pod stołem” Rolanda Topora. Początek o godz. 18.

"Zima pod stołem" to opowieść a raczej surrealistyczna baśń o miłości osadzonej w realiach współczesnej Europy. To opowieść o pewnym emigrancie, który wynajmuje u pięknej paryżanki, tłumaczki, miejsce pod stołem - na tyle tylko akurat go stać. Żyjąc tam, próbuje się przystosować do absurdalnych ograniczeń i konieczności, bo taki już bywa los przybysza ze Wschodu, zawsze egzotycznego dla cywilizowanej zachodniej Europy. Co takiego dzieje się i co może wydarzyć się pod stołem? Odpowiedź na to pytanie zapewne padnie ze sceny.

Autorem jest Roland Topor (1938-97), francuski grafik i malarz, pisarz, dramaturg, reżyser i aktor, światowej sławy artysta o polskich korzeniach. Popularność Topora w Polsce zaczęła się w latach 60., gdy jego rysunki publikowały "Szpilki" i "Przekrój”.

Na scenie: Magdalena Fenning-Rusinowska, Marta Piętka, Dominik Bloch, Filip Warot, Jakub Kondrat.

Organizatorami „Sceny przy stoliku” jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Zapraszamy 16 grudnia 2024 r. godz. 18, Mała Scena; bilety w cenie 10,00 zł do nabycia w teatrze.