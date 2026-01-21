Złote Pasmo dla Elbląskiego Chóru „Cantata” na II Igrzyskach Kolęd i Pastorałek w Warszawie

Elbląski Chór „Cantata” odniósł ogromny sukces podczas II Igrzysk Kolęd i Pastorałek, które odbyły się 17 stycznia 2026 roku w Warszawie. Zespół został uhonorowany Złotym Pasmem, najwyższym wyróżnieniem w swojej kategorii, potwierdzając wysoki poziom artystyczny oraz doskonałe przygotowanie wykonawcze.

Oceny uczestników dokonało profesjonalne jury złożone z wybitnych specjalistów i praktyków muzyki chóralnej. W jego skład weszli:

dr hab. prof. AM Dawid Ber – przewodniczący jury,

dr Bartosz Michałowski – wiceprzewodniczący,

dr Joanna Łukaszewska,

dr Anna Perzanowska-Tarasiuk,

dr Błażej Połom,

mgr Ariadna Pustoła.

To właśnie to grono ekspertów przyznało chórowi „Cantata” Złote Pasmo, doceniając walory brzmieniowe, kulturę wykonania oraz interpretacyjną dojrzałość zespołu.

Po zakończeniu konkursu odbyło się spotkanie chórów z jurorami, podczas którego dyrygentka Elbląskiego Chóru Cantata - Marta Drózda-Kulkowska usłyszała pod adresem zespołu wiele niezwykle pochlebnych i inspirujących opinii. Jurorzy podkreślali m.in. spójność brzmienia, muzykalność i wrażliwość chórzystów oraz wysoki poziom artystyczny prezentowanego repertuaru, co stanowi cenne potwierdzenie słuszności obranej drogi artystycznej i motywację do dalszego rozwoju.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem — do rywalizacji przystąpiło 21 zespołów z całej Polski, reprezentujących różne kategorie wykonawcze. Grand Prix konkursu otrzymał Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”.

Elbląski Chór Cantata to zespół z niemal 40-letnią tradycją, skupiający pasjonatów śpiewu chóralnego. Działa przy Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Cantata, pod patronatem Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Chór może poszczycić się licznymi nagrodami zdobytymi podczas konkursów i festiwali w kraju i za granicą, m.in. w Gelnhausen, Wernigerode, Tarnopolu, Bydgoszczy, Strzepczu, Barczewie i Gdańsku.

Repertuar zespołu obejmuje różnorodne oblicza muzyki chóralnej — od utworów sakralnych, przez muzykę ludową, aż po nowatorskie aranżacje popularnych standardów muzyki rozrywkowej. Każdego roku chór przygotowuje nowy program artystyczny, współpracując z cenionymi kompozytorami, aranżerami i muzykami. Elbląski Chór Cantata bierze również udział w projektach artystycznych realizowanych wspólnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną.

Zdobycie Złotego Pasma w Warszawie jest kolejnym ważnym osiągnięciem w bogatej historii zespołu i potwierdzeniem jego znaczącej roli na mapie polskiego ruchu chóralnego.

Swoimi sukcesami i konsekwentną działalnością artystyczną Elbląski Chór Cantata wspaniale promuje miasto Elbląg zarówno w Polsce, jak i za granicą. Każde kolejne wyróżnienie to nie tylko osobisty triumf zespołu, ale także dowód na to, że elbląska kultura chóralna ma silną i rozpoznawalną markę. Zdobycie Złotego Pasma w Warszawie to kolejny rozdział pisanej od lat historii zespołu i jednocześnie jasny sygnał, że Elbląg gra w tej samej lidze co chóry z dużych miast, dysponujące znacznie większym zapleczem organizacyjnym i finansowym.