O kilka metrów od tragedii...

O dużym szczęściu może mówić 47-letni mężczyzna, który stracił panowanie nad Peugeotem Partnerem. Auto zsunęło się z wału, zatrzymując się na zamarzniętym Kanale Modrym. Wystarczyło kilka metrów, by znalazło się pod wodą...

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, kierowca Peugeota jechał drogą płytową po wale w Kępniewie. - Na skutek zbyt szybkiej jazdy stracił panowanie nad autem, które zsunęło z wału, zatrzymując przy znajdującym się tam zamarzniętym Kanale Modrym. Kilka metrów dalej i samochód z kierującym znalazłby się pod lodem - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 stycznia. Kierowcy na szczęście nic się nie stało.

Na miejscu pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz strażacy.