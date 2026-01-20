Po widoki na Srebrną Górę

Na Srebrnej Górze w Piastowie w gminie Milejewo powstała prawie 18-metrowa wieża widokowa. To będzie nowa atrakcja turystyczna, która ma być dostępna dla odwiedzających od nadchodzącego sezonu.

Budowa wieży widokowej w Piastowie to jedna z części inwestycji, na którą gmina Milejewo otrzymała 2 miliony złotych z Polskiego Ładu. Drugą część stanowi adaptacja i termomodernizacja jednego z budynków w Zalesiu, który ma pełnić funkcję świetlicy.

Wieża kosztowała 1,1 mln złotych. Obok niej powstało miejsce do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów: wiata grillowa, boisko do siatkówki, parking, stojaki na rowery, ławki i śmietniki. Wieża jest też oświetlona i objęta monitoringiem.

To może być jeden z turystycznych hitów nowego sezonu, bo Srebrna Góra to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Elbląskiej, sięga prawie 200 m ponad poziomem morza.