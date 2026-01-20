To była noc z zorzą polarną

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła niezwykle intensywną zorzę polarną. Była widoczna niemal w całym kraju. Nasz Czytelnik, pan Krzysztof, swoje zdjęcia tego zjawiska wykonał w Tropach Elbląskich.

- W maju 2024. niebo zapłonęło jak nigdy. Ale czegoś takiego jak dziś jeszcze nie widziałem. Zorza polarna widziana pod Elblągiem. Zdjęcia zrobione telefonem - napisał w swoich mediach społecznościowych pan Krzysztof, który interesuje się astronomia. - Burza geomagnetyczna wywołana koronalnym wyrzutem masy Słońca trwa. Jak długo potrwa, dokładnie nie wiadomo, bo jej aktywność jest zmienna. Takie burze trwają od kilku godzin do kilku dni. Dlatego warto obserwować strony internetowe śledzące tę aktywność i grupy tematyczne np. na Facebooku, gdzie uczestnicy dzielą się na bieżąco informacjami i obserwacjami w terenie. Obserwujmy północny horyzont, najlepiej pod ciemnym niebem. W mieście ciężej dostrzec subtelne struktury zorzy, szczególnie gdy jest słabsza - wyjaśnia nasz Czytelnik.