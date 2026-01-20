Dachowanie na Mazurskiej

Dziś (20 stycznia) na ul. Mazurskiej młody kierowca wpadł w poślizg i auto przez niego prowadzone dachowało. Na szczęście ani jemu, ani pasażerowi nic się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Mazurskiej na wysokości jednostki wojskowej. Osobowa Skoda jechała z Elbląga w kierunku Tolkmicka. Kierowca, próbując uniknąć potrącenia lisa, wpadł w poślizg, nie wyhamował, uderzył w latarnię, a pojazd dachował. Autem podróżowały dwie osoby w wieku 21 i 23 lat. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej.

Strażacy postawili auto na koła oraz usunęli lampę na pobocze. Kierujący pojazdem był trzeźwy, dostał mandat oraz punkty karne.