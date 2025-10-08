Zostań jurorem na festiwalu

Przed nami 5. edycja Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid — rodzinne święto dobrego kina, które tradycyjnie odbędzie się na początku grudnia. Zapiszcie sobie daty: 1–7 grudnia 2025!

Co czeka na widzów?

- kino europejskie i tematy bożonarodzeniowe;

- warsztaty terapeutyczne dla młodzieży;

- poranki kinowe dla najmłodszych;

- zajęcia kreatywne i integrujące dla całych rodzin;

- przegląd klasyki polskiego kina familijnego;

- przedpremierowe seanse i krótkie metraże dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie jako jury!

Zapraszamy zespoły rodzinne do 3. osób, aby wcieliły się w rolę jury rodzinnego oraz osoby w wieku 12-16 lat, aby wcieliły się w rolę jury młodych. Jako jurorki i jurorzy otrzymacie akredytację festiwalową, weźmiecie udział w obradach oraz Gali wręczenia nagród.

Co należy zrobić, aby dołączyć do jury?

Uzasadnijcie, dlaczego właśnie Wy jesteście idealnymi kandydatami. Proste? Pewnie, że tak Więc nie ma na co czekać. Piszcie do nas na kino@swiatowid.elblag.pl

Nabór trwa do 31 października. Wyniki ogłosimy do 5 listopada.

Festiwal będzie dostępny dla różnych grup wiekowych oraz osób ze specjalnymi potrzebami — przewidziane seanse przyjazne sensorycznie, audiodeskrypcja i napisy.

Szczegóły i program wkrótce.