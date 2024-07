CLJ U-17: Olimpia poznała rywali

Mistrzem Polski w tej kategorii wiekowej został Śląsk Wrocław, poznaliśmy także ośmiu beniaminków, wśród których znalazła się Olimpia Elbląg. Żółto-biało-niebiescy trafili do grupy wschodniej.

Rywalizacja o osiem wolnych miejsc toczyła się w barażach pomiędzy szesnastoma zwycięzcami grup regionalnych. Elblążanie znaleźli się w elicie po wyeliminowaniu Staru Starachowice dzięki wyjazdowej wygranej 2:0. Rewanżowy mecz na własnym terenie zakończył się remisem 1:1. W wielu innych przypadkach nie brakowało emocji i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były nawet dodatkowe minuty, zdarzały się jednak także jednostronne pojedynki

Komplet wyników meczów barażowych (pogrubione drużyny z awansem):

- Star Starachowice – Olimpia Elbląg (0:2, 1:1)

- Stolem Gniewino – GKS Katowice (1:0, 3:2)

- Miedź Legnica – MKS Gogolin (5:0, 2:1)

- Widzew Łódź – AP Talent Białystok (6:0, 3:0)

- Poznańska 13 – Warta Gorzów Wielkopolski (2:1, 9:0)

- UKS Varsovia – Resovia Rzeszów (1:1, 0:1)

- Arkonia Szczecin – Zawisza Bydgoszcz (1:2, 1:1)

- Górnik Łęczna – Garbarnia Kraków (3:2, 0:0)

.

Piłka nożna kocha nieprzewidywalne historie, mecze gdzie “Dawid wygrywa z Goliatem”. Stolem Gniewino sprawił największą niespodziankę w barażowej rywalizacji, bo drużyna z niespełna dwutysięcznej wioski okazała się najlepsza na Pomorzu, a w barażach wygrała oba spotkania z GKS-em Katowice. Stolem nie będzie jednak rywalem Olimpii Elbląg, zespół z Gniewina trafił do grupy zachodniej.

Przeciwnikami Olimpii będą: Legia Warszawa, AKS SMS Łódź, Polonia Warszawa, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, Cracovia, Escola Varsovia, Igloopol Dębica, Stal Rzeszów, Wisła Płock, Hutnik Kraków, Korona Kielce, Widzew Łódź, Resovia Rzeszów, Górnik Łęczna

UWAGA:

Akademia ZKS Olimpia Elbląg zatrudni Trenera do prowadzenia drużyny CLJ U-17. (szczegóły na plakacie). Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert oraz CV na adres: klub@zksolimpia.pl (do 4 lipca 2024 do godziny 18.00).