Damian Hebda nie jest już trenerem Olimpii

Po ostatnich, niezbyt satysfakcjonujących wynikach sportowych, piłkarze pierwszej drużyny Olimpii Elbląg znów zostali bez trenera. Klub poinformował o rozstaniu z Damianem Hebdą.

Odpadnięcie z Wojewódzkiego Pucharu Polski z Tęczą Biskupiec (porażka 0:2 w Biskupcu), trzy porażki, w trzech ostatnich meczach ligowych. Ostatnie wyniki żółto-biało-niebieskich były jedną z przyczyn rozstania się Olimpii Elbląg z trenerem pierwszego zespołu – Damianem Hebdą.

Damian Hebda przejął pierwszy zespół w październiku ubiegłego roku, po rozstaniu się klubu z Damianem Jarzębowskim, u którego był asystentem. Pod jego rządami Olimpijczycy zdobyli 22 punkty w 17 meczach. Na taki dorobek złożyło się 7 zwycięstw, 1 remis i 9 porażek. Bilans bramek: 24 zdobyte i 32 porażki.

Olimpijczycy odpadli z Wojewódzkiego Pucharu Polski, po wstydliwej porażce z czwartoligową Tęczą Biskupiec. Rundę wcześniej Elblążanie wyeliminowali Stomil Olsztyn (2:1 w Olsztynie).

Obecnie żółto-biało-niebiescy mają 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Liczba drużyn, która w tym sezonie pożegna się z pierwszą grupą III ligi może się zwiększyć, w zależności od tego, ile drużyn z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego spadnie z II ligi. Obecnie w II lidze na miejscu spadkowym są rezerwy łódzkiego ŁKS.

Olimpię do końca sezonu poprowadzi duet: Karol Przybyła i Rafał Starzyński.