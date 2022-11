Do awansu jeden krok

Juniorzy Olimpii Elbląg zrobili duży krok w kierunku awansu do Makroregionalnej Lidze Juniorów. W niedzielę (6 listopada) elblążanie pokonali w Lidzbarku Warmińskim tamtejszą Polonię.

Juniorzy Olimpii Elbląg wygrali swoją grupę I ligi wojewódzkiej juniorów. Żółto-biało-niebiescy w rozgrywkach odnieśli 6 zwycięstw, tylko raz z boiska schodzili pokonani. W pierwszej kolejce na wyjeździe przegrali 0:1 z Huraganem Morąg. Wyciągnęli wnioski i potem zwyciężyli kolejno Zatokę Braniewo (8:0 u siebie), Polonię Pasłęk (19:1 na wyjeździe), Motor Lubawa (9:0 u siebie), Concordię Elbląg (2:1 „na wyjeździe“), GKS Wikielec (5:0 na wyjeździe) i Constract Lubawa (8:0 u siebie).

O awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Olimpijczycy walczą ze zwycięzcą grupy pierwszej wojewódzkiej I ligi - Polonią Lidzbark Warmiński. W niedzielę w Lidzbarku Warmińskim elblążanie wysoko pokonali rywali 5:1. W 5. minucie gospodarze mieli szansę wyjść na prowadzenie. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki, zdaniem Polonii gol był, sędzia miał inne zdanie i go nie uznał.

Olimpijczycy już w pierwszej połowie zdobyli trzy bramki. Gospodarze odpowiedzieli jednym. W drugiej części meczu goście dołożyli dwa i w przed rewanżem (11 listopada w Elblągu) są w doskonałej sytuacji do awansu.

Polonia Lidzbark Warmiński – Olimpia Elbląg 1:5 (1:3)

Bramki: 0:1 - Tobojko (9. min.), 0:2 - Sznajder (12. min.), 0:3 - Tobojko (24. min.), 1:3 - Kmiołek (29. min., karny), 1:4 - Żebrowski (56. min.), 1:5 - Szopiński (80. min.)

Olimpia: Tylec (80 Wysocki) - Prystupa (78‘ Winiarczyk), Piróg (55‘ Tomankiewicz), Szostek (46‘ Żebrowski), Sznajder, Tobojka (75‘ Szopiński), Leszczyński, Stróżewski (70‘ Szczepański), Tutaj, Ruciński, Dziurdzia (55‘ Czapliński).

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg