Drugi etap. Kolejny powrót do Olimpii

Nie każda piłkarska historia ma swój ostatni rozdział, niektóre po prostu czekają na ciąg dalszy. Tak jest w przypadku Bartłomieja Mruka, który po półtorarocznej przerwie ponownie założy koszulkę Olimpii Elbląg. Obrońca wraca do klubu, z którym rozstał się zimą 2025 roku.

Okienko transferowe w wykonaniu żółto-biało-niebieskich dostarcza kolejnych nazwisk, są powroty, są zawodnicy, którzy mają zwiększyć rywalizację na każdej pozycji. Już wcześniej informowaliśmy o powrocie bramkarza Witana, a także o dołączeniu Świętego, Augusto oraz Kaczmarka.

Zanim Mruk po raz pierwszy zameldował się przy Agrykola 8, zdążył już zapracować na opinię zawodnika z dużym potencjałem. Piłkarskich szlify zbierał w Garbarni Kraków, później rozwijał się w Pogoni Szczecin, gdzie zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie, było wypożyczenie do drugoligowych Błękitnych Stargard i powrót do drugoligowej Garbarnii Kraków. Po drodze były jeszcze cztery występy w reprezentacji Polski U-19. Do Olimpii natomiast trafił po raz pierwszy latem 2023 roku i szybko wywalczył miejsce w zespole. Przez półtora sezonu rozegrał 34 oficjalne mecze, zdobył jedną bramkę i był częścią drugoligowej drużyny. Z Elblągiem rozstał się po rundzie jesiennej kampanii 2024/25 obierając trzecioligowy kierunek. Najpierw reprezentował Pogoń-Sokół Lubaczów, gdzie uzbierał 12 występów, a kolejnym przystankiem była Flota Świnoujście. Tam dołożył jedenaście ligowych spotkań, sześć razy wychodził w podstawowym składzie i spędził na boisku 528 minut.

fot. Olimpia Elbląg

Mruk wraca do Elbląga jako niespełna 25-letni zawodnik, ale z bagażem doświadczeń zdecydowanie większym, niż sugerowałaby metryka. W jego piłkarskim CV są już występy w Ekstraklasie, II i III lidze oraz reprezentacji Polski U-19. Etap zbierania seniorskich szlifów ma już za sobą, dlatego pozostaje wierzyć, że linia obrony została wzmocniona, a nie uzupełniona. Czas pokaże.

Wychowanek nagrodzony kontraktem

Nie każdy nowy zawodnik musi przyjechać z innego klubu, bo są też tacy, którzy dojrzewają na własnych boiskach. Taką drogę przechodzi Marcin Kossakowski, który podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Olimpią Elbląg.

17-letni bramkarz jest wychowankiem Olimpii, który krok po kroku zapracował na zaufanie sztabu szkoleniowego. W minionym sezonie zadebiutował w pierwszym zespole i rozegrał trzy ligowe spotkania. Regularna praca, cierpliwość oraz codzienny rozwój sprawiły, że klub postanowił związać się z nim profesjonalną umową w formule 3+1, czyli obowiązującą do końca sezonu 2028/2029 z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Historia Kossakowskiego pokazuje, że drzwi z akademii do pierwszej drużyny pozostają otwarte. Debiut nie był nagrodą za potencjał, tylko początkiem drogi, którą wychowanek przekonał decydentów do podpisania pierwszego zawodowego kontraktu.

Pierwszy sprawdzian już we wtorek

7 lipca Olimpia rozegra pierwszy mecz kontrolny tego lata. Rywalem będzie Chojniczanka Chojnice, czyli ósmy zespół poprzedniego sezonu Betclic II ligi.

Obie drużyny ostatni raz spotkały się 20 lutego 2026 roku podczas zimowego okresu przygotowawczego do rundy wiosennej sezonu 25/26. Tamten sparing zakończył się remisem 1:1. Gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Jakub Oleksiewicz, a po przerwie wyrównał Oskar Kordykiewicz. Od tamtego spotkania w Chojnicach doszło do kilku zmian kadrowych. Do zespołu dołączył Maciej Famulak, dobrze znany kibicom Olimpii. Ostatni sezon spędził w Pogoni Siedlce na zapleczu Ekstraklasy, gdzie wystąpił w 33 meczach i zdobył dwie bramki. W Chojniczance nie ma już natomiast Joao Guilherme. Były zawodnik Olimpii rozegrał w poprzednim sezonie 18 ligowych spotkań i latem opuścił klub.

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