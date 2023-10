Gołdap zdobyta

Kolejne trzy punkty dopisali dziś sobie podopieczni Karola Przybyły. Rezerwy elbląskiej Olimpii na wyjeździe pokonały Romintę Gołdap.

Na pierwszy rzut oka trudno było wyłonić faworyta dzisiejszego starcia pomiędzy Romintą Gołdap, a rezerwami elbląskiej Olimpii. Gospodarze u siebie zdobyli 10 punktów w 5 meczach, goście do tej pory na wyjazdach 2 razy wygrali i 2 razy przegrali.

Decydująca akcja dzisiejszego meczu miała miejsce około 30 minuty. Jakub Sangowski już kilka razy w tym sezonie pokazał swoją „specjalność zakładu“ czyli kilkudziesięciometrowy rajd. Nie inaczej było w Gołdapi. Tym razem skończyło się na podaniu do Krystiana Kardysia. A ten pokonał bramkarza rywali i zdobył, jak się później okazało jedyną bramkę w tym spotkaniu.

Olimpijczycy mieli jeszcze minimum dwie 100. procentowe sytuacje do podwyższenia wyniku. Raz gospodarze wybili piłkę z pustej bramki, raz piłka obiła słupek. Brak skuteczności mógł się zemścić w końcówce spotkania, kiedy piłkarze Rominty zmusili Olimpijczyków do obrony. Strzegący bramki żółto-biało-niebieskich Łukasz Łęgowski zachował czyste konto i to goście wracają do Elbląga z kompletem punktów.

Rominta Gołdap - Olimpia II Elbląg 0:1 (0:1)

Bramka: Kardyś (30. min.)

Olimpia II: Łęgowski - Wierzba, Łaszak, Kasprzykowski (46‘ Leszczyński), Sznajder, Ruciński (85‘ Tutaj), Tobojka (70‘ Piróg), Kazimierowski, Filipczyk, Sangowski, Kardyś (85‘ Żebrowski)

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg