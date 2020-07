Gra o to, komu "grożą" baraże

Jeżeli wszystko pójdzie źle, to po meczu ze Stalą Rzeszów Olimpijczycy mogą znaleźć się poza strefą barażową. Żeby zachować spokój, najlepiej byłoby wygrać. Zadanie wydaje się trudne, ale Olimpijczycy potrafili przecież wygrać z Pogonią Siedlce, która później wygrała z Widzewem Łódź i Górnikiem Łęczna.

Środowy mecz Olimpii Elbląg ze Stalą Rzeszów zapowiada się bardzo interesująco z punktu widzenia ewentualnych przetasowań w tabeli II ligi. Spójrzmy: Olimpia, Bytovia Bytów i Resovia Rzeszów mają po 47 punktów i zajmują miejsca 4-6. Za nimi plasują się z 45 oczkami: Pogoń Siedlce i Skra Częstochowa. 44 punkty na koncie mają: Garbarnia Kraków, Górnik Polkowice i Stal Rzeszów.

Najbliższa kolejka przyniesie następujące mecze: Olimpia Elbląg vs Stal Rzeszów, Garbarnia Kraków vs Bytovia Bytów, Elana Toruń vs Resovia Rzeszów, Pogoń Siedlce vs GKS Katowice, Skra Częstochowa vs Górnik Łęczna i Górnik Polkowice vs Znicz Pruszków. A to oznacza, że przy porażce w Rzeszowie prawdopodobieństwo, że żółto-biało-niebiescy wypadną poza strefę barażową jest całkiem spore. Remis też nie daje pewności. Co ciekawe: statystyka jest po stronie elbląskiego klubu. Według portalu 90minut.pl Olimpia ma 79,53 proc. szans na to, że ligę skończy na miejscach 3-6. Czy zajęcie miejsca w strefie barażowej będzie miało jakiekolwiek znaczenie oprócz honorowego? „PZPN zapowiedział, że zespoły, którym wcześniej nie zaproponowano złożenia wniosku o licencję na grę w wyższej klasie rozgrywkowej, a wciąż mają realne szanse na zajęcie miejsca premiowanego grą w barażach, będą mogły ubiegać się o licencję.” - informuje 90minut.pl

Stal trzy swoje ostatnie mecze wygrała. Zespół z Podkarpacia zabrał punkty Gryfowi Wejherowo, Bytovii Bytów i Błękitnym Stargard. Dla rzeszowian mecz z Olimpią jest okazją do wejścia do strefy barażowej lub zrobienia potężnego kroku w jej kierunku. A Stal licencję na grę w I lidze dostała (chociaż na stadionie w Stalowej Woli).

Olimpijczycy mają swoje problemy. Od momentu odejścia Adama Noconia elblążanie w sześciu meczach zdobyli sześć punktów (dwa zwycięstwa i cztery porażki), bilans bramkowy 5:8. Przewaga na 15. w tabeli Zniczem Pruszków, który otwiera grupę spadkową, wynosi siedem punktów.

Sytuacja kadrowa przy A8 nie wygląda najlepiej. W Rzeszowie nie zagra kapitan Olimpii Tomasz Lewandowski, który w meczu ze Skrą doznał kontuzji. Jakiego rodzaju jest to uraz i jaka przerwa w grze czeka stopera Olimpii, będzie wiadomo w środę. Z dobrych informacji: do dyspozycji trenera wraca Oskar Ryk, który odcierpiał swoje za czerwoną kartkę w meczu z Błękitnymi. Nikt też nie pauzuje za kartki, chociaż musimy zwrócić uwagę na Klaudiusza Krasę (obecnie 10 żółtych kartek w meczach II ligi i dwie w Pucharze Polski), który od dłuższego czasu niemal w każdym spotkaniu ogląda „żółtko”. Dość powiedzieć, że w ostatnich 16 meczach, w których wystąpił (od 27 października ubiegłego roku; 1:0 ze Stalą Rzeszów) był 10 razy napominany przez sędziego żółtym kartonikiem. Młodzi piłkarze, którzy zeszli z boiska w meczu ze Skrą oraz nie grający w tym spotkaniu Eryk Filipczyk będą do dyspozycji trenerów Olimpii. Ich urazy okazały się stosunkowo niegroźne.

Łyk historii

Pewną ciekawostką był fakt, że Rzeszów był jednym z punktów odniesienia działaczy nowo powstałej Olimpii w 1959 r. „Jeden z działaczy powiedział: „to nie jest wygórowany plan. Nie będziemy się oszczędzać, żeby w następnym sezonie zdobyć mistrzostwo okręgu, a w 2 lata później wejść do II ligi. Mogą mieć ligowe drużyny: Mielec, Rzeszów, Racibórz czy Krosno, to może i Elbląg” - wypowiedź jednego z działaczy Olimpii relacjonował po latach Marian Dmowski w Głosie Zamechu. W czasie kiedy elblążanie przygotowywali się do ataku na trzeci szczebel rozgrywek rzeszowska Stal całkiem przyzwoicie radziła sobie w II lidze.

Do pierwszego starcia pomiędzy tymi zespołami doszło dopiero w sierpniu 1981 r. Pierwszą bramkę zdobył Janusz Krawczyk ze Stali w dość nietypowych okolicznościach: „Płyta boiska ciężka, z rozlewiskami wody spowodowała , że piłka po jednym z takich podań zatrzymała się w kałuży. Sytuację przytomnie wykorzystał Janusz Krawczyk, strzelając obok wybiegającego z bramki Makowieckiego. W dwie minuty później piłka ponownie zatrzepotała w bramce Olimpii. Strzał oddał Andrzej Banasik, ale sędzia wskazał na spalonego.” - tak ten mecz relacjonował Dziennik Bałtycki. Olimpijczycy (a konkretnie Henryk Kliszewicz) wyrównali w 34. minucie z rzutu wolnego z 30 metrów. Potem zrobiło się „czerwono”. Jeszcze w pierwszej połowie sędzia wyrzucił Stefana Kawalca ze Stali. „Po przerwie sytuacja nie uległa zmianie, elblążanie nie dążyli do zdobycia zwycięskiego gola, a rzeszowianie skutecznie bronili remisu. W 49. min. Zenon Małek umieścił piłkę w bramce Stali, ale sędzia jej nie uznał, bowiem zawodnik Olimpii zagrał niebezpiecznie za wysoko unosząc nogę. Tak skończył się więc remisem ten mecz, w którym większą dojrzałość wykazała rzeszowska Stal - grając od 37. minuty w dziesiątkę wywiozła cenny remis z Elbląga” - pisał Dziennik Bałtycki.

Warto też wspomnieć, że aktualnie grający w Olimpii Tomasz Sedlewski pokonał bramkarza Stali grając w barwach Olimpii... w maju 2014 r.

Dotychczasowe rezultaty:

30.08.1981 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 1:1 (Kliszewicz)

28.03.1982 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 2:0

23.08.1987 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

27.03.1988 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 0:3

22.09.1991 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 0:0

03.05.1992 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 3:0

03.10.2009 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 0:1 (Nowacki)

15.05.2010 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 0:1

21.08.2010 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 4:2 (Jackiewicz x2)

02.04.2011 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 1:1 (Kolosov)

04.08.2012 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 0:0

03.04.2013 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 0:0

05.10.2013 r. Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg 1:0

03.05.2014 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 2:0 (Sedlewski, Graczyk)

27.10 2019 r. Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów 1:0 (Prytuliak)

Stal Rzeszów vs Olimpia Elbląg – 15 lipca, godz. 17 transmisja na TVCOM.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg