Historia lubi się powtarzać

Najbliższy rywal Olimpii był dotychczas drużyną, która w bezpośrednich meczach nie skupiała się na zdobywaniu punktów. Statystyka jest zacna, ale jakże nieistotna, bo piłka nożna i każdy kolejny mecz to okazja do napisania nowego rozdziału. W sobotę Olimpia zagra z rezerwami lidera Ekstraklasy.

Pierwsze tegoroczne spotkanie odbyło się bez udziału publiczności. Mimo zamkniętych bram stadionu najwierniejsi sympatycy Olimpii znaleźli sposób, żeby być blisko drużyny i mecz śledzili zza ogrodzenia. Drugi występ w 2026 roku zaplanowano w Białymstoku i tym razem okoliczności są jeszcze bardziej bezwzględne dla fanów. Spotkanie zostanie rozegrane pod balonem, co w praktyce oznacza brak jakiejkolwiek możliwości obejrzenia meczu z trybun czy choćby spod stadionowego płotu. W tej sytuacji kibice Olimpii zdecydowali się odwołać planowany wyjazd. Podopieczni trenera Hebdy będą więc musieli poradzić sobie bez wsparcia dopingu. Przed nimi starcie z zespołem, który inauguracyjne spotkanie 2026 roku rozegrał… w Elblągu.

Żółto-biało-niebiescy wykonali w sobotę ważny krok, pokonali faworyzowaną Ząbkovię Ząbki i dopisali do swojego dorobku trzy punkty. Dzień później odpowiedziała Jagiellonia II Białystok. Rezerwy ekstraklasowicza wygrały z niżej notowanym GKS-em Wikielec, który rolę gospodarza pełnił przy ul. Skrzydlatej. Teraz przed opisywanymi zwycięzcami bezpośrednie starcie. Co ciekawe, tydzień później elblążanie zagrają z GKS-em Wikielec, czyli zespołem, z którym przed chwilą mierzyły się rezerwy z Białegostoku. Niby poplątane, ale tak właśnie ułożył się terminarz.

Jagiellonia II zaprezentowała w Elblągu futbol skuteczniejszy niż przeciwnik. Samo spotkanie zapewne przyniosło również wnioski dla sztabu Olimpii, który skorzystał z okazji i obserwował swoich najbliższych rywali w bezpośrednim starciu. Dwa gole dla Jagiellonii II zdobył Maksim Konanau, urodzony w 2006 roku napastnik, który wcześniej występował w Delcie Warszawa. Piłkarz posiada podwójne obywatelstwo: polskie i białoruskie. Urodził się na Białorusi, natomiast od początku swojego pobytu w Polsce związany był z warszawską Deltą. Konanau zanotował w przeszłości kilka występów w reprezentacji Białorusi do lat 17.

Napastnik Jagiellonii II po tym dublecie znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki według serwisu RCS Livestream. Trudno się temu dziwić, bo oprócz skuteczności był jedną z najjaśniejszych postaci swojego zespołu. W najlepszej jedenastce znalazł się również Maciej Kołoczek z Olimpii, autor trzech asyst w meczu z Ząbkovią. Do tego, że pomocnik Olimpii potrafi podać z chirurgiczną precyzją, kibice zdążyli się już przyzwyczaić. Na swoim koncie ma dziesięć asyst, a jego ostatni występ docenili także kibice Olimpii, wybierając go najlepszym zawodnikiem meczu. Jakby tego było mało, we wspomnianym zestawieniu RCS Livestream został wyróżniony szczególnie, ponieważ wskazano go również jako najlepszego zawodnika całej minionej kolejki.

– Nie spodziewałem się, że w pierwszym meczu nowej rundy uda mi się od razu zaliczyć trzy asysty. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że takich momentów będzie coraz więcej. W poprzednich sezonach nie zdarzało mi się notować aż tak wysokich liczb, dlatego tym bardziej cieszy. Liczę, że forma zostanie utrzymana nie tylko w tej rundzie, ale i w kolejnych sezonach - mówił Maciej Kołoczek w “Magazynie 3 ligi” na kanale YouTube RCS Livestream.

Jaga pod lupą

Drugi zespół Jagiellonii Białystok po awansie z IV ligi w 2013/2014 udowodnił, że potrafi rywalizować z doświadczonymi drużynami seniorskimi, jednak sezon 2016/2017 przyniósł bolesny spadek po dramatycznych ostatnich sekundach meczu z Huraganem Wołomin. Drużyna zniknęła z mapy piłkarskiej na dwa lata, by w 2019 roku powrócić do IV ligi i od razu zdobyć awans. W poprzednim trzecioligowym sezonie białostoczanie zajęli szóste miejsce, gromadząc 47 punktów.

Przed najbliższym meczem Jagiellonia II zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 23 punktów. Olimpia jest dziesiąta, ma na koncie 27 oczek i jedno spotkanie rozegrane mniej. Na wyjazdach żółto-biało-niebiescy zanotowali dotąd bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i 3 porażek przy bramkach 12:17. Jagiellonia II u siebie legitymuje się bilansem 4 zwycięstw, 2 remisów i 4 porażek oraz stosunkiem goli 13:16.

Ostatnia wizyta elblążan w Białymstoku miała miejsce 13 marca 2016 roku. Żółto-biało-niebiescy wygrali, a jednego z goli zdobył Patryk Sokołowski, obecnie zawodnik Śląska Wrocław, wcześniej mistrz Polski oraz zdobywca Superpucharu i Pucharu Polski z Piastem Gliwice i Legią Warszawa. Spotkanie rozegrano w sezonie 2015/2016, który Olimpia zakończyła zwycięstwem w lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej, potem w barażach dwukrotnie pokonując faworyzowany Motor Lublin i ostatecznie awansowała do II ligi.

Bilans historyczny

– Po każdym meczu mamy aktualizację tabeli i patrzymy na sytuację. Wyświetlane jest tylko pierwszych pięć miejsc, więc taki jest nasz cel - mówił Kołoczek w ostatnim magazynie dla RCD Livestream, dodając: – Wiadomo, że po pierwszej rundzie to cel dosyć ciężki do zrealizowania. Realnie na to patrząc, strata jest, ale myślę, że mamy możliwości, żeby gdzieś tam zakręcić się w okolicach piątego miejsca.

Aby spełnić założenia, trzeba wejść w tryb systematycznego punktowania. Granie w kratkę, znane z pierwszej rundy, należy stanowczo odrzucić i zacząć regularnie sięgać po maksymalną nagrodę za zwycięstwo. Z Jagiellonią II Olimpii zawsze grało się wyśmienicie, ale każdy mecz to przecież nowa historia. Faktem pozostaje jednak, że z rezerwami ekstraklasowca elblążanie nie przegrali jeszcze nigdy.

5 meczów, 5 zwycięstwa Olimpii, bilans bramkowy: 17:3

04.10.2014 r. - Olimpia - Jagiellonia II 4:1 (Kuczkowski x2, Kolosov, Piotrowski)

03.05.2015 r. - Jagiellonia II - Olimpia 0:4 (Graczyk, Bojas, Kubowicz, Kuczkowski)

16.08.2015 r. - Olimpia - Jagiellonia II 5:1 (Szuprytowski, Ł. Pietroń x2, Piceluk, Bukacki)

13.03.2016 r. - Jagiellonia II - Olimpia 1:2 (Sokołowski, samobójcza)

23.08.2025 r. - Olimpia - Jagiellonia II 2:0 (Wierzba, Czernis)

Jagiellonia II Białystok - Olimpia Elbląg w sobotę 7 marca, godz. 13.