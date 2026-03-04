Masowe zatrzymania osób poszukiwanych

Prawie 2 tysiące osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami aresztowania zatrzymała policja i Straż Graniczna w kraju podczas czwartej ogólnopolskiej akcji. Trwała dwa dni, również w Elblągu, gdzie w ręce funkcjonariuszy wpadło 14 poszukiwanych.

Akcja była koordynowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a udział w nim wzięło łącznie prawie 27 tys. funkcjonariuszy policji.

- Podczas działań funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 1944 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko obywatele Polski, ale również 147 obcokrajowców, poszukiwanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości (w 91 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 14 przypadkach Gruzji, w 8 Białorusi, w 3 Mołdawii, w 2 Rosji oraz 29 osób pochodzących z innych krajów). Policjanci zatrzymali także 7 poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania i Czerwonych Not Interpolu – informuje Komenda Główna Policji.

Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane m.in. za najcięższe przestępstwa. Wśród zatrzymanych znalazł się obywatel Brazylii, poszukiwany przez Brazylijski wymiar sprawiedliwości od 2025 roku za rozbój oraz obywatelka Białorusi poszukiwana listem gończym w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się internetowymi wyłudzeniami danych i środków pieniężnych. Poszukiwana m.in. tworzyła rachunki bankowe na fałszywe dane.

Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, bo jednym z celów akcji było także sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju. W wyniku tych działań Policja skierowała 112 wniosków do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, m.in. w województwie podlaskim zatrzymany został Kolumbijczyk, który przebywał nielegalnie na terytorium Polski.