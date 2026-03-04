UWAGA!

Miał w Elblągu nielegalną fabrykę papierosów

 Elbląg, Jedno z urządzeń do produkcji papierosów
Jedno z urządzeń do produkcji papierosów (fot. KMP w Elblągu)

63-latek został zatrzymany przez policję podczas sprzedaży papierosów bez znaków akcyzy. Produkował je na terenie swojej posesji w Elblągu, w pomieszczeniu z zamaskowanym wejściem, w którym policjanci znaleźli linię produkcyjną i gotowe papierosy.

W odkrytym podczas przeszukań posesji pomieszczeniu policjanci odnaleźli ponad 45 tys. sztuk papierosów (to ok. 2,4 tys. paczek), 100 kg krajanki tytoniowej oraz linię do produkcji papierosów.

- Policjanci działali wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego. Do tej sprawy został zatrzymany 63-latek. Zatrzymano go w chwili, gdy usiłował sprzedać innemu mężczyźnie, wyprodukowane papierosy bez znaków akcyzy – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Policjanci przeszukali posesję należącą do 63-latka i znaleźli tam pomieszczenie z zamaskowanym wejściem gdzie znajdowała się domowa linia produkcyjna, a także półprodukty do wytwarzania papierosów. Zabezpieczono także maszynę służącą do krojenia liści tytoniu.

  Elbląg, Miał w Elblągu nielegalną fabrykę papierosów
(fot. KMP Elbląg)

Jak ustalili policjanci, 63-latek za pomocą przydomowej linii produkcyjnej był w stanie wyprodukować 3 tysiące sztuk papierosów na godzinę. Taką bowiem przepustowość miało zabezpieczone urządzenie.

- Mężczyzna usłyszał zarzut z Ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna – dodaje nadkom. Krzysztof Nowacki.

red. na podst. inf. KMP w Elblągu

