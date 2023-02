Kibice Olimpii zorganizowali zrzutkę na oprawę meczów

- Wszyscy liczy na ambitną postawę naszych zawodników w walce o awans, ale od siebie na trybunach musimy wymagać równie dużo, a nawet i więcej – piszą kibice Olimpii Elbląg i apelują o pomoc w zbiórce na oprawy meczów. Uruchomili zrzutkę na ten cel w Internecie.

- Dziś każdy z Was ma wpływ na rzeczywistość Olimpii. Chcemy z Wami, dla Was i dzięki Wam stworzyć coś, co zapisze się na kartach historii naszego klubu i miasta. Mamy głowy pełne pomysłów i jedyne czego brakuje to środki finansowe na zakup farb, tkanin i innych elementów choreografii – pisze Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg.

Założyli zrzutkę w jednym z serwisów internetowych i zbierają środki na oprawy meczów w Elblągu i na wyjazdach.

- W rundzie wiosennej czekają na nas liczne wyjazdy, w tym prawdziwy szlagier - wyjazd do Olsztyna. Pamiętacie atmosferę na wyjeździe do Morąga czy eskapady do Gdyni, Lublina lub Płocka? Na taki wyjazd nikogo, kto w sercu ma Olimpię namawiać nie trzeba – pisze Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg. - Nie oglądamy się na nikogo i nieustannie robimy swoje, aby ruch kibicowski w Elblągu dalej się rozwijał.Zaprezentujmy nasz Olimpijski charakter, pokażmy na co nas stać. Liczy się każda złotówka, która przybliży nas do zaplanowanych celów i właśnie o taką pomoc teraz do Was się zwracamy. Wielokrotnie udowadnialiśmy, że razem możemy wiele i wierzymy, że tym razem będzie tak samo.

Kibice planują zebrać 10 tysięcy złotych, na razie mają trochę ponad jedną trzecią tej kwoty. Do końca zbiórki pozostało 14 dni.

Zrzutka na oprawy meczów Olimpii Elbląg jest dostępna tutaj.