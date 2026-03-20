Kierunek Podlasie

W sobotnie popołudnie trzecioligowa kurtyna ponownie pójdzie w górę. Na scenę wyjdzie Olimpia, z bagażem niedawnego rozczarowania, ale też z palącą potrzebą rehabilitacji. Naprzeciw stanie KS Wasilków, który choć spogląda na tabelę z jej dolnych rejonów, już raz odegrał rolę czarnego charakteru w tej historii.

Sierpniowy wieczór, punkty wymykające się z rąk, cios zadany w końcówce i cisza, która zapadła nad stadionem. 1:2, wynik, który nie pasował do obrazu gry, ale jak to w futbolu bywa, sprawiedliwość nie zawsze idzie w parze z efektywnością. Olimpia zapłaciła za nieskuteczność. Tak było podczas pierwszego, bezpośredniego starcia w tym sezonie.

Ogólnie zespół z Elbląga znajduje się w punkcie między realną możliwością wejścia do górnej strefy, a paradoksalnie niewielką przewagą nad strefą zagrożenia. Jasne, projekt trwa, zmiany personalne są faktem, a zimowa selekcja nie była jedynie kosmetyką, lecz chirurgiczną ingerencją w strukturę drużyny. Jedni odeszli żegnani bez żalu, inni pozostawili po sobie niedosyt, pojawili się nowi, ale jeszcze nie wszyscy zdążyli zapisać się w świadomości kibiców.

Gdzieś na bocznicy tej układanki wciąż czeka nazwisko, które może rozwiązać kwestię młodzieżowca, a przy okazji dać stabilizację w środkowej strefie. Jakub Pieczarka, bo o nim można, bohater przyszłości czy tylko obietnica? Póki co wrócił do treningów, o czym informowała Olimpia na swoich kanałach w social mediach. Reszta należy już do trenera i scenariusza, który napisze zdrowie. Na mecz z KS Wasilków raczej jeszcze nie, ale zobaczymy. Inna sprawa, że w najbliższym spotkaniu znów pojawi się rotacja względem młodzieżowców. Dotychczasowy pewny punkt, Filip Sznajder, nie zagra z powodu nadmiaru żółtych kartek. Trener Hebda musi szukać innych rozwiązań. Być może do podstawowej jedenastki wróci Dawid Laszczyk, a może Dominik Marucha swoim ostatnim występem w rezerwach, dwa gole i tytuł najlepszego zawodnika kolejki Superscore IV ligi, wykupił bilet do pierwszego składu?

Kiedyś Łoś, teraz KS

KS Wasilków, beniaminek, który jeszcze niedawno zdominował swoją czwartą ligę z rozmachem godnym hegemona, dziś uczy się realiów wyższego poziomu. 94 punkty, 128 strzelonych bramek, liczby imponujące, niemal literackie w swojej przesadzie. Ale III liga to już inna narracja. Tu każde zdanie ma swoją cenę. Dziś ta przygoda balansuje na granicy niepewności, przedostatnie miejsce w tabeli nie daje komfortu, ale do ostatniego rozdziału wciąż daleko.

Ich historia, od Włókniarza, przez „Łosia”, aż po współczesny KS, to opowieść o przetrwaniu i tożsamości. Klub silnie zakorzeniony lokalnie, oparty na własnych ludziach, własnym rytmie i własnej ambicji.

Ostatnio przedstawiciele klubu spotkali się z marszałkiem województwa oraz władzami miasta. Rozmowy dotyczyły fundamentów, na których ma być budowana przyszłość, od współpracy samorządowej, przez rozwój jednej z najszybciej rosnących akademii w regionie, aż po realne plany utrzymania i stabilizacji zespołu na szczeblu centralnym. Wybrzmiało jasno: KS Wasilków nie chce być efemerydą, która przemknie przez ligę i zniknie, lecz projektem zakorzenionym lokalnie, opartym na młodych zawodnikach i wspieranym przez infrastrukturę, która jeszcze niedawno była jedynie marzeniem.

Trzeba punktować

Po porażce z GKS-em Wikielec trzeba odzyskać właściwą narrację i udowodnić, że determinacja może być atutem także Olimpii. – Jestem zawiedziony. Nie wszystko nam dziś wychodziło. Większą determinacją w tym meczu wykazał się GKS i to mnie najbardziej denerwuje - mówił po ostatnim spotkaniu trener Hebda.

Szkoleniowiec Olimpii nie ukrywał rozczarowania. Teraz czas na konkret, reakcję, charakter i rehabilitację. Punkty są jednak potrzebne obu drużynom, nikt nie wywiesi białej flagi i nie odda zwycięstwa za darmo.

Bilans konfrontacji

5 meczów, 4 zwycięstwa Olimpii, 1 wygrana KS Wasilków

bilans bramkowy: 14:4 dla Olimpii

18.10.2014 r. - Olimpia Elbląg - KS Wasilków 4:0 (Ł. Pietroń, Piotrowski, Graczyk, Raduszko)

16.05.2015 r. - KS Wasilków - Olimpia Elbląg 0:1 (Kubowicz)

10.10.2015 r. - Olimpia Elbląg - KS Wasilków 4:1 (Kolosov, Ł. Pietroń, Bukacki, Bojas)

07.05.2016 r. - KS Wasilków - Olimpia Elbląg 0:4 (Bojas, Kolosov, Piceluk, Ł. Pietroń)

30.08.2025 r. - Olimpia Elblag - KS Wasilków 1:2 (Kordykiewicz)

KS Wasilków - Olimpia Elbląg w sobotę, 21 marca, godz. 14.