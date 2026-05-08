Świętowanie z nową halą dla obrony cywilnej

Strażacy z Elbląga i powiatu, zarówno zawodowi jak i ochotnicy, obchodzili dzisiaj swoje święto. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego oficjalnie oddano do użytku halę magazynową wraz z nowym sprzętem do obrony cywilnej. Zobacz zdjęcia.

- Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością pragnę podziękować wszystkim strażakom zarówno zawodowym jak i ochotnikom za wasze codzienne zaangażowanie, za wasz codzienny profesjonalizm. Straż pożarna to więcej niż służba, to jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa naszego państwa – mówił do strażaków komendant miejski PSP w Elblągu młodszy brygadier Bogdan Grzymowicz.. - To zobowiązanie do stawiania się tam, skąd inni się wycofują, do niesienia pomocy w najbardziej dramatycznych chwilach, do czujności i gotowości 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. I właśnie taką postawę prezentujecie każdego dnia na terenie miasta Elbląga, powiatu elbląskiego i wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Chciałbym z tego miejsca wyrazić uznanie również dla waszych rodzin – dodał.

Podczas uroczystości wręczono nagrody i awanse kilkudziesięciu strażakom, oddano też oficjalnie halę magazynową ze sprzętem do obrony cywilnej.

- Nie ma ochrony ludności obrony cywilnej bez realnego współdziałania. Wspólnie będziemy budować Korpus Obrony Cywilnej, dlatego tak ważne jest społeczne zaangażowanie. Każda osoba mająca specjalne umiejętności, kategorię C prawa jazdy czy inne uprawnienia do obsługi sprzętów będzie na wagę złota – mówił Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski.

Komenda Miejska PSP, władze Elbląga i powiatu elbląskiego już zainwestowały w magazyn takiego sprzętu i kupił pierwsze wyposażenie. To nie tylko specjalistyczne auta, wielkie agregaty prądowtwórcze czy polowe namioty, ale także łóżka wraz pościelą na wypadek ewakuacji z zagrożonych terenów, wodery, rękawy przeciwpowodziowe i wiele innego sprzętu. W sumie z kosztami budowy hali (3 mln) miasto Elbląg i powiat pozyskały na ten cel 17 mln zł. W planach są dalsze wydatki, np. władze Elbląga planuje kolejne 8 mln zł.