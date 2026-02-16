Kto, z kim i kiedy? Zmiany w planach Olimpii

Walentynkowy sparing z Sokołem Ostróda miał de facto zakończyć przygotowania żółto-biało-niebieskich do rundy rewanżowej sezonu 2024/25. Najbliższa sobota (21 lutego) miała być piłkarskim świętem województwa, z pojedynkiem Stomilu Olsztyn z Olimpią Elbląg w roli głównej, ale matka natura nie odpuszcza zimie i mecz przełożono. Wobec wolnego terminu podopieczni trenera Hebdy zagrają kolejny mecz testowy.

Olimpia planowała wykorzystać wolny termin, o czym informowaliśmy już w tekście „Zimowe perypetie z meczem ze Stomilem”. Wówczas przewidywano sparing z Czarnymi Pruszcz Gdański z IV ligi Pomorze, zaplanowany w Elblągu na sobotę 21 lutego. Byłby to siódmy test w trakcie przygotowań, ale szybko pojawiła się refleksja, że w całym okresie brakowało przeciwnika wyżej notowanego. Gdyby sparing doszedł do skutku, zimą elblążanie zmierzyli się z dwoma trzecioligowcami i pięcioma przedstawicielami lig czwartych. Nieco proroczo po meczu z Sokołem Ostróda zapytaliśmy więc trenera Hebdę, czy nie brakuje mu testu z drużyną z wyższej ligi.

– Zawsze wolę grać z przeciwnikiem z wyższej półki, bo takie mecze pokazują tempo, intensywność i jakość podejmowanych decyzji. Dopiero w starciu z mocniejszym rywalem widać nasze mankamenty, szczególnie w fazach przejściowych i organizacji defensywy. Dlatego chcemy rozegrać taki sparing, żeby dokładnie sprawdzić, w którym miejscu naprawdę jesteśmy. Jest pewien plan, ale musimy poczekać do poniedziałku na potwierdzenie - mówił w sobotę, 14 lutego trener Damian Hebda.

W poniedziałek, 16 lutego szkoleniowiec Olimpii poinformował, że:

– W piątek (20 lutego - dop. qba) zagramy z Chojniczanką Chojnice. Mecz odbędzie się w Toruniu o godzinie 12 na boisku ze sztuczną murawą, pod balonem. W związku z tym spotkanie ze Czarnymi Pruszcz Gdański musimy odwołać.

Ostatecznie na koniec okresu przygotowawczego żółto-biało-niebiescy zmierzą się z rywalem zdecydowanie mocniejszym niż dotychczasowi sparingpartnerzy. Chojniczanka Chojnice występuje w II lidze i po rundzie jesiennej zajmuje 11. miejsce w tabeli. Zespół doskonale znany elbląskiej publiczności, bo w pięciu ostatnich sezonach obie drużyny spotykały się w II lidze w czterech kampaniach: w sezonach 2020/21, 2021/22, 2023/24 i 2024/25. W sezonie 2022/23 nie było bezpośrednich konfrontacji, bo Chojniczanka awansowała do I ligi. W tym okresie rozegrano osiem spotkań: trzy zakończyły się remisami, trzy wygrała Chojniczanka, a dwa Olimpia.

Reasumując, spotkanie z Chojniczanką zakończy okres przygotowawczy Olimpii. W kolejną sobotę, 28 lutego, podopieczni trenera Hebdy zagrają w meczu ligowym z Ząbkovią Ząbki, chyba że…

Zamiast ligi, WPP?

Kwestia rozegrania spotkania w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski przysparza kolejnych dywagacji i trudności w określaniu terminu. Pierwotny, 21 lutego, został wykluczony przez organizatora – Stomil Olsztyn. W uzasadnieniu wskazywano na niemożność przygotowania boiska i stadionu, bo zima nie odpuszcza. W przestrzeni medialnej i w nieoficjalnych rozmowach pojawiła się jednak opcja rozegrania meczu 28 lutego, ale do jej realizacji konieczne byłoby odwołanie spotkania Olimpii z Ząbkovią Ząbki. Jak udało się ustalić, rozważane jest nawet przełożenie całej kolejki III ligi grupy 1. Ostateczna, oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, więc na razie nie wiadomo, czy i w jakich rozgrywkach Olimpia zagra w ostatni dzień lutego.

– Nie będziemy komentować dywagacji medialnych. Praca nad ustaleniem terminu meczu pucharowego wciąż trwa, ale należy przede wszystkim pamiętać, że kolejka ligowa zaplanowana na weekend 28 lutego – 1 marca nie została oficjalnie odwołana, więc normatywnie trwa przygotowanie do rozegrania meczu o punkty. Oczywiście każdy widzi, co dzieje się za oknem i jest świadom trudności związanych z warunkami atmosferycznymi. Poczekajmy na oficjalne decyzje, wówczas będziemy informować na bieżąco - ustosunkowało się do naszych pytań biuro prasowe Olimpii Elbląg.

Sytuacja pozostaje zatem otwarta i niewątpliwie dynamiczna. Klub apeluje o cierpliwość i zapewnia, że ostateczne decyzje będą przekazywane oficjalnie. Sprawę będziemy na bieżąco monitorować.

