Zimowe perypetie z meczem ze Stomilem

Mrozy nie zamierzają odpuścić, serwując raczej doznania spod znaku sportów zimowych niż piłkarskich emocji. Zima skutecznie miesza w piłkarskim kalendarzu i przypomina o sobie na każdym kroku. Planowany na 21 lutego mecz w ramach WPP pomiędzy Stomilem Olsztyn a Olimpią Elbląg został przełożony, ale nie wiadomo jeszcze na kiedy.

Runda rewanżowa dla Olimpii Elbląg (3. liga) i Stomilu Olsztyn (4. liga) miała rozpocząć się właśnie od tego spotkania. Termin wyznaczono tuż przed wznowieniem rozgrywek ligowych. W teorii był wręcz optymalny. 21 lutego, sobota, a więc dzień zdecydowanie bardziej przyjazny kibicom niż środek tygodnia, zwykle zalewany masą prywatnych obowiązków. Układanka była skrojona na miarę, jednak nie uwzględniła jednego czynnika. Niekończącej się zimy, która uniemożliwiła rozegranie meczu w zakładanym czasie.

– Decyzja została podjęta ze względu na warunki atmosferyczne panujące obecnie w Olsztynie. Stan murawy oraz prognozy pogody na najbliższe dni nie pozwalają na bezpieczne i sprawiedliwe rozegranie spotkania. Zależy nam, aby derby odbyły się w odpowiednich warunkach – zarówno dla zawodników, jak i dla Was, kibiców, którzy zawsze tworzą świetną atmosferę na trybunach - czytamy w oficjalnym komunikacie Stomilu Olsztyn.

Pojawiła się także informacja, że Stomil zaproponował nową datę rozegrania pucharowego starcia (wg stomil.olsztyn.pl). Na stole pojawił się 8 kwietnia 2026 roku, środa tuż po świętach wielkanocnych. Termin jednak wyraźnie niekorzystny dla Olimpii, przypada bowiem w okresie wymagających spotkań ligowych. 4 kwietnia elblążanie zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, a 11 kwietnia z Legią II Warszawa, czyli czołowymi zespołami III ligi, grupy pierwszej.

– W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o możliwym terminie 8 kwietnia, którego ZKS Olimpia Elbląg nie akceptuje. Data przypada na środek rundy rewanżowej i oznaczałaby nadmierne nagromadzenie spotkań ligowych. Do rozegrania pozostaje również zaległe starcie z Wartą Sieradz, odwołane 29 listopada z powodów atmosferycznych, którego nowy termin to 25 marca. Trwają dalsze ustalenia dotyczące przesunięcia spotkania pucharowego – odniosło się do sprawy biuro prasowe Olimpii Elbląg.

Podsumowując, na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia nowego terminu, ale oba kluby pozostają w oczekiwaniu na finalne ustalenia. Nie można zapominać, że przesunięcie nie może być aż nadto dalekie, bo mecze kolejnej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski zaplanowano na 22 kwietnia 2026 roku i do tego czasu rywalizacja Stomilu z Olimpią musi zostać rozstrzygnięta.

W przypadku braku konsensusu ostatecznym organem decyzyjnym pozostaje Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Zresztą, zgodnie z regulaminem rozgrywek WMZPN, mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Dział Rozgrywek, a w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, bądź innych nadzwyczajnych okoliczności, WMZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.

Klub, który odmówi rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia określonej opłaty, a spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower na jego niekorzyść, przy czym Komisja Dyscyplinarna WMZPN może nałożyć także inne kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym.

Zamiast WPP - sparing

Dotychczas żółto-biało-niebiescy rozegrali pięć spotkań towarzyskich: 10 stycznia zremisowali z Gromem Nowy Staw, 17 stycznia pokonali Cartusię Kartuzy, 24 stycznia ulegli Wikędowi Luzino w krótkim trzydziestominutowym meczu, 28 stycznia zwyciężyli Jaguara Gdańsk, a 31 stycznia pewnie wygrali z Gedanią Gdańsk. W najbliższą sobotę czeka ich kolejny test, 14 lutego zmierzą się w Elblągu przy ulicy Skrzydlatej z Sokołem Ostróda, piątą drużyną warmińsko-mazurskiej IV ligi, a w miejsce przełożonego meczu ze Stomilem zaplanowano test z Czarnymi Pruszcz Gdański z czwartoligowego Pomorza, którzy niedawno wrócili ze zgrupowania w Turcji, co na tym poziomie rozgrywkowym nie jest standardem.

Zamieszanie z biletami

Po interwencji zarządu Olimpii udało się doprowadzić do zmiany cen biletów dla zorganizowanej grupy fanów. Stomil zrezygnował z pierwotnej stawki 35 zł, a sympatycy żółto-biało-niebieskich zapłacą 30 zł, dokładnie tyle samo co kibice z Olsztyna.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą nr II/85 Zarządu PZPN ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców drużyny przyjezdnej nie mogą być wyższe niż ceny biletów na sektory o podobnym standardzie dla kibiców gospodarzy podczas meczów szczebla centralnego. Podobny zapis znajduje się w regulaminie WMZPN na sezon 2025/26 (§ 53 „Zasad przyjmowania przez organizatora meczu grup kibiców gości”). W praktyce, jeśli klub gospodarza sprzedaje bilety po 30 zł, kibice gości nie mogą płacić więcej, co w tym przypadku udało się skutecznie wyegzekwować.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl