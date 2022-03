Małe derby: słoniki zagrają z żółto-biało-niebieskimi 

Przymusowy odpoczynek od meczu Olimpii w II lidze, może spowodować skierowanie zainteresowania na ligę IV, która jako jedyna oferuje piłkarskie emocje dla elbląskich kibiców w nadchodzący weekend. Obieramy kierunek w stronę stadionu przy ul. Krakusa, gdzie dojdzie do konfrontacji Concordii z Olimpią II.

Pauza dla podopiecznych trenera Grzegorczyka przychodzi w odpowiednim momencie. Po dwóch przegranych z rzędu, czas na złapanie oddechu oraz na przedefiniowanie aspektów, które ostatnio nie korelowały ze zdobywanymi punktami jest niczym wymarzony prezent pod choinką. Wygrana walkowerem (GKS Bełchatów wycofał się z rozgrywek) i wolny weekend to fakt. Pierwsza drużyna Olimpii do gry wróci w sobotę, 2 kwietnia (mecz z Radunią Stężyca).

W takich okolicznościach może pojawić się myśl, że w meczu rezerw ujrzymy kilku piłkarzy na co dzień występujących na poziomie centralnym. - Na pewno zobaczymy zawodników, którzy trenują w "jedynce", ale nie będą to piłkarze podstawowi, bardziej nasza młodzież, również ci, którzy w przerwie zimowej z rezerw awansowali do pierwszego zespołu - informuje trener Olimpii II Karol Przybyła.

- Jestem przekonany, że rywal będzie wzmocniony zawodnikami pierwszego zespołu, ale to tylko podniesie poziom meczu. W zeszłej rundzie również Olimpia kadrowo wyglądała obiecująco, a nie potrafiła wygrać spotkania - wyraził swoją opinię zawodnik Concordii Adam Skierkowski.

Nie jest tajemnicą, że z takiej możliwości klub korzysta, co jest zrozumiałe i kompatybilne z interesem głównej drużyny. Potwierdzenie nastąpiło chociażby podczas ostatniego meczu. Olimpia II zagrała z MKS-em Korsze mając w składzie m.in. Sarnowskiego, Winsztala, Braneckiego czy Milanowskiego. Przegrana 1:3 była odebrana jako niemiła niespodzianka.

- Zawiodło przede wszystkim mentalne przygotowanie zawodników. Zgubiła nas zbytnia pewność siebie i niestety niektórzy nie docenili bardzo ambitnej drużyny z Korsz - podsumował Przybyła.

Nie ulega wątpliwości, że Olimpia II w najbliższym meczu wystąpi w roli underdoga. Obecnie zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 21 punktów. Liderem pozostaje Concordia mając 20 oczek więcej.

- Do meczu podchodzimy jak do każdego innego, nie ma jakiejś szczególnej motywacji. Głównie skupiamy się na sobie i chcemy zaprezentować się z dobrej strony - podkreśla Skierkowski.

- Skupiamy się przede wszystkim na realizacji swoich założeń. Znamy oczywiście mocne strony Concordii, które głównie znajdują się w formacjach ofensywnych, ale mamy swój plan i pomimo, że Concordia jako lider jest faworytem, liczymy na swoje szanse i chcemy zaprezentować się z dobrej strony - dodał Przybyła.

Słoniki sportowo prezentują się zgodnie z oczekiwaniami, mimo że w ostatnim pojedynku z Błękitnymi Orneta długo się męczyli, ale ponoć prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym jak kończą, a nie jak zaczynają. Hiszpanie powiedzieliby, że nastąpiła remontada, bo do przerwy pachniało sensacją. Błękitni po 45. minutach prowadzili 1:0, ale w drugiej połowie podopieczni trenera Machińskiego strzelili trzy gole i ostatecznie powiększyli przewagę nad grupą pościgową (Huraganem Morąg oraz Jeziorakiem Iława) do 7 punktów.

Bramki z Błękitnym zdobywali Radosław Bukacki, Mateusz Szmydt oraz Joao Augusto. Ten ostatni to zimowy transfer Concordii. Brazylijczyk występował w przeszłości w polskiej I, II i III lidze, m.in. w Olimpii Grudziądz i Wigrach Suwałki. Podczas ostatniego okienka transferowego do elbląskiego klubu dołączyli również: bramkarz - Volodymyr Melnychenko oraz powrócił obrońca Edil de Souza Barros.

- Na ten moment jesteśmy liderem i chcemy utrzymać tę pozycję do końca ligi. Na pewno kilka drużyn spróbuje pokrzyżować nasze plany. Cieszy fakt, że po okresie przygotowawczym, w którym trenowaliśmy głównie na sztucznym boisku przy Skrzydlatej, obecnie zajęcia odbywają się przy ul. Krakusa. Myślę, że sytuacja klubu jest stabilna, a zarząd dąży do stałego rozwoju - podsumował Adam Skierkowski.

Bilans konfrontacji

Od czasu reaktywacji rezerw Olimpii, żółto-biało-niebiescy zmierzyli się z Concordią trzykrotnie w meczach ligowych:

15.08.18 r. - Concordia - Olimpia II 5:0

25.11.18 r. - Olimpia II - Concordia 0:7

22.08.21 r. - Olimpia II - Concordia 0:0

Przed bieżącym sezonem doszło również do konfrontacji w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski. W niedzielę, 1 sierpnia 2021, wygrała Concordia 5:3.

Concordia Elbląg - Olimpia II Elbląg w sobotę, 26 marca, godz. 15., na stadionie przy ul. Krakusa.

