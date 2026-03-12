Nowa inicjatywa Olimpii Elbląg

Żółto-biało-niebiescy zapraszają na spotkania, podczas których powróci wspomnień czar i dawne historie z A8. Rusza cykl rozmów z ludźmi związanymi z dziejami ponad 80-letniego klubu. Pierwszym gościem będzie Józef Bujko, były piłkarz i trener.

Głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia jest trener Lech Strembski. Już podczas pierwszego wieczoru autorskiego poświęconego książce „Jestem z Olimpii”, napisanej wspólnie z Jakubem Czyżakiem, podkreślał, że wciąż pozostaje wiele historii do opowiedzenia:

– Widzę na tej sali trenerów, których historia bardzo mnie interesuje. Wymienię tu Andrzeja Biangę, jego historia przyjścia do Olimpii, bycie wzorem zawodnika, potem sukcesy trenerskie, bycie pierwszym trenerem reprezentacji Polski w futsalu. Ciekawi mnie historia trenerska Adama Borosa. Najlepsze granie Olimpii w II lidze w ostatnich czasach, były wtedy, kiedy trenerem był Adam Boros. Może kiedyś się coś takiego uda, żebyśmy się wszyscy spotkali i coś takiego „skleili”.

Pierwszym gościem będzie natomiast Józef Bujko, człowiek należący do pokolenia ludzi, dla których Olimpia nie była jedynie przystankiem w sportowej podróży, ale prawdziwym domem. Całą swoją karierę zawodniczą związał z Olimpią, a po zakończeniu gry naturalnie przeszedł na drugą stronę boiska, rozpoczynając pracę szkoleniową. Podczas spotkania opowie o awansach na zaplecze ekstraklasy, historycznych meczach z Legią Warszawa, kulisach organizacyjnych zawirowań oraz wielu innych wydarzeniach z życia Olimpii. Wybrany najlepszym trenerem przy okazji 70-lecia klubu z pewnością przeniesie słuchaczy w czasy, gdy piłka przy Agrykola smakowała nieco inaczej, ale emocje pozostawały równie wielkie.

Pragnieniem organizatorów jest zachowanie cykliczności tych spotkań, jednak wiele zależy od zainteresowania kibiców. Jeśli frekwencja dopisze, w kolejnych odsłonach zapraszani będą następni byli piłkarze i trenerzy związani z Olimpią Elbląg.

„Poniedziałki z historią” – pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 23 marca, o godz. 17:00, w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.