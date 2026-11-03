Od trybun do gabinetu prezesa. Łukasz Konończuk gościem „Poniedziałków z historią”

Najpierw wspierał Olimpię z trybun i własnej kieszeni. Potem przejął stery klubu, który kilkanaście miesięcy później wrócił na zaplecze Ekstraklasy. Bohaterem kolejnego spotkania z cyklu „Poniedziałki z historią” będzie Łukasz Konończuk - były prezes, wieloletni wiceprezes i obecny prezes honorowy Olimpii Elbląg.

Jego historia przy Agrykola rozpoczęła się na długo przed objęciem najważniejszego stanowiska w klubie. Od 2002 roku wspierał piłkarzy jako sponsor, należał również do współtwórców Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg. Przeszedł drogę od kibica i przedsiębiorcy zaangażowanego w życie Olimpii do człowieka odpowiedzialnego za jej codzienne funkcjonowanie.

29 kwietnia 2010 roku został jednogłośnie wybrany prezesem klubu. Nowy zarząd rozpoczął od porządkowania finansów, rozwijania systemu szkolenia młodzieży oraz modernizacji klubowego zaplecza. Odnowiono szatnie, pomieszczenia trenerów i administracji, utworzono również zespół rezerw. Olimpia miała rozwijać się nie tylko na ligowej murawie, ale także organizacyjnie.

Sportowa nagroda przyszła wyjątkowo szybko. W czerwcu 2011 roku Olimpia awansowała do I ligi. Zaplecze Ekstraklasy nie okazało się jednak bajką złożoną wyłącznie z pełnych trybun i wielkich meczów. Klub zderzył się z wymaganiami finansowymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi. Po jednym sezonie Olimpia spadła, a Łukasz Konończuk uznał degradację za osobistą porażkę i złożył dymisję. Następcy jednak nie wybrano, więc nadal kierował klubem aż do połączenia dwóch elbląskich Olimpii w czerwcu 2013 roku. Po fuzji został wiceprezesem nowego ZKS Olimpia Elbląg, odpowiadając za piłkę seniorską. Reprezentował także elbląskie środowisko w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej oraz jako delegat na zjazd PZPN. W październiku 2020 roku otrzymał tytuł honorowego prezesa Olimpii.

Podczas spotkania wrócimy do kulis historycznego awansu, pierwszoligowej codzienności, trudnych decyzji personalnych, walki o nowy stadion oraz fuzji, która zmieniła organizacyjny kształt klubu. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy Olimpia była przygotowana na I ligę. Nie zabraknie także osobistych wspomnień i opowieści pokazujących, ile miejsca Olimpia zajmuje w życiu naszego gościa.

Kolejne spotkanie z cyklu „Poniedziałki z historią” odbędzie się 7 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii Elbląg przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.

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