Olimpia w Bytomiu nigdy nie wygrała 

Żółto-biało-niebiescy od sierpnia czekają na drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie, a od lat 80. czekają na zwycięstwo w Bytomiu. Próba przełamania podwójnej delegacyjnej niemocy w pierwszy piątek listopada.

Aby odnaleźć ostatnie rywalizacje obu drużyn należy się cofnąć do sezonu 2016/17. Żółto-biało-niebiescy zaczynali, trwającą do dziś, przygodę z II ligą, w Polonii problem gonił problem. Sezon zaczęli z minusowymi punktami za niedociągnięcia licencyjne, następnie forma sportowa była daleka od ideału i po wszystkich rozegranych kolejkach Polonia musiała pogodzić się ze spadkiem zajmując ostatnie miejsce w tabeli. W konsekwencji w kolejnej kampanii powinni występować na poziomie trzecioligowym, ale lawina nieszczęść dopiero się rozpędzała. Polonia Bytom SA poddana została procesowi upadłości układowej, w jej miejsce powołano Spółkę Bytomski Sport, która przejęła herb, barwy i nazwę klubu - Polonia Bytom. Nowy podmiot zaczął rywalizację od śląskiej IV ligi grupy II.

Polonia chciała szybko wrócić na poziom centralny, ale ostatecznie potrzebowała na to 6 lat. Pierwszy sezon po spadku nie zakończył się awansem do III ligi, udało się w drugim (2018/19), w której spędzili cztery kolejne kampanie ligowe. W każdej z nich podejmowana była walka o szczebel centralny, ale lepsi okazywali się kolejno: Śląsk II Wrocław, Ruch Chorzów, a przed rokiem Zagłębie II Lubin. W końcu jednak przypieczętowano pragnienia związane z powrotem do rozgrywek centralnych i to z przytupem, bo Polonia Bytom była pierwszym trzecioligowcem, który uzyskał promocję. Tym samym w obecny rozgrywkach są beniaminkiem II ligi.

Jak wiemy, najbardziej doświadczonym zespołem na tym poziomie jest Olimpia Elbląg. Żółto-biało-niebiescy mają najdłuższy staż i trzeba szczerze przyznać, że lepiej rywalizować na szczeblu centralnym niż tułać się w niższych ligach. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i każdy kibic Olimpii życzy sobie upragnionego kroku w przód w postaci awansu. Aby marzenia stały się rzeczywistością Olimpia musi potwierdzać formę również w meczach wyjazdowych.

Wiemy doskonale, że olimpijczycy prezentują w tym sezonie dwie zupełnie inne twarze. Domowa jest szczęśliwa i uśmiechnięta jak dziecko w wesołym miasteczku z karnetem na wszystkie atrakcje. Wyjazdowa jest smutna jak dziecko siedzące za karę w kącie. Czas jednak oddzielić chłopców od mężczyzn, czas zacząć systematycznie punktować w delegacji.

Olimpia rozegrała 6 meczów wyjazdowych, punkty zdobyła po dwóch remisach i jednym zwycięstwie. Na 18 możliwych przywiozła do Elbląga jedynie 5. Polonia Bytom na własnym terenie grała dotychczas pięciokrotnie, wygrała dwa mecze, zremisowała również dwa i raz przegrała. Wnioski po powyższych suchych statystykach wcale nie stawiają Olimpii w roli faworyta.

Inaczej będzie spoglądając na formę po 15. meczach bieżącej kampani. Żółto-biało-niebiescy zdobyli 23 punkty i zajmują 7. lokatę, Polonia ma 14 oczek, jest przedostatnia. W takim ujęciu statystycznym faworytem jest Olimpia.

W piłce nożnej funkcjonuje również teza, że "jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz". Olimpia ostatnio wygrała 4:1 z Sandecją Nowy Sącz, Polonia Bytom zremisowała z Chojniczanką Chojnice 1:1. Kolejny argument za elblążanami.

Spoglądając na historię bezpośrednich spotkań zauważamy kolejną niemoc wyjazdową. Olimpia w Bytomiu grała dotychczas czterokrotnie, nie wygrała nigdy. Trzy razy schodziła pokonana, raz spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Akurat remis padł podczas ostatniego spotkania w Bytomiu. Wówczas bohaterem Olimpii został bramkarz Wojciech Daniel, który w doliczonym czasie gry obronił rzut karny interweniując ze złamanym palcem. Zdecydowanie lepiej Olimpia prezentowała się przy A8 (szczegółowy bilans konfrontacji niżej).

Polonia Bytom w bieżącej kampanii zdążyła już wymienić trenera. We wrześniu pożegnano Adama Burka, który objął stanowisko na początku tego roku zajmując miejsce Ryszarda Wieczorka. Prowadził Polonię w 27 meczach ligowych na poziomie III i II ligi. Wywalczył awans na szczebel centralny, wygrał również Wojewódzki Puchar Polski. W obecnych rozgrywkach poprowadził zespół w dziesięciu spotkaniach, Polonia zdobyła tylko 9 punktów. W jego miejsce zatrudniono Łukasza Tomczyka, dotychczasowego asystenta. 34-latek, wg oficjalnych komunikatów jest opcją tymczasową. Trener Tomczyk może korzystać z usług byłego zawodnika Olimpii Adriana Piekarskiego, zaś byłym piłkarzem Poloni jest Adam Żak, który w ostatniej kolejce strzelił dwie bramki dla Olimpii.

Bilans konfrontacji

8 meczów: 3 zwycięstwa Olimpii, 2 remisy, 3 zwycięstwa Polonii

bramki: 13:10 dla Olimpii

15.11.1981 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 3:1 (Piernicki, Sobczyk x2)

30.05.1982 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:0

25.08.1985 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Szostak)

06.04.1986 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 0:0

27.08.2011 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 2:1 (Pacan, Iwan)

01.04.2012 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 3:2 (Banasiak, Chałas)

06.08.2016 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 0:0

26.11.2016 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 5:1 (Stępień, Bojas, Ł. Pietroń, Piceluk, Bartkowski)

Polonia Bytom - Olimpia Elbląg w piątek, 3 listopada, godz. 18:00. Transmisja spotkania w WP Pilot.

