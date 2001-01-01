Olimpia w WPP: dziś Sampława, w pamięci triumf 1995/96

W tym tygodniu żółto-biało-niebiescy staną do rywalizacji w 1/16 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, mierząc się w Sampławie z A-klasowym PFT Drewneks, a w kolejnych dniach swoje umiejętności sprawdzą rezerwy Olimpii oraz Concordia. W tekście sięgamy również pamięcią do przeszłości, przywołując triumf elbląskiej drużyny w Okręgowym Pucharze Polski sezonu 1995/96.

Olimpia jako jedyna elbląska drużyna w tym tygodniu rozegra mecz w ramach 1/16 finału Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski 2025/26. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie PFT Drewneks Sampława, który na co dzień występuje w A klasie grupie 4.

Po pięciu meczach Drewneks ma na koncie 9 punktów, bilans 3 zwycięstwa i 2 porażki, strzelając 15 goli przy 7 straconych. W rundzie II pucharowych rozgrywek Sampława zremisowała 1:1 z LZS Czarnymi Rudzienice, ale w serii rzutów karnych pokonała rywali 5:4. Olimpia natomiast przeszła rundę II nie bez problemów. Spotkanie z DKS Dobre Miasto do 88. minuty przypominało koszmar rodem z najczarniejszego snu, jednak dobre zmiany tchnęły w drużynę nową energię, a Kozera w dwie minuty dwukrotnie pokonał bramkarza przeciwników. Jego dublet otworzył Olimpii dalszą drogę w turnieju.

Zgodnie z regulaminem gospodarzem spotkania jest drużyna z niższej klasy rozgrywkowej, dlatego mecz odbędzie się w Sampławie. Olimpia próbowała przenieść spotkanie na własny stadion przy Agrykola 8 w Elblągu, jednak PFT Drewneks Sampława konsekwentnie postawił na grę u siebie, chcąc zapewnić swoim kibicom możliwość obejrzenia konfrontacji z wyżej notowanym przeciwnikiem.

Gospodarze wtorkowego meczu przygotowali dla kibiców Olimpii praktyczny przewodnik dojazdu na stadion w Sampławie, adres do nawigacji to Sampława 4. Jadąc drogą krajową nr 15, w miejscowości Sampława należy skręcić przy sklepie „Lewiatan”, minąć szkołę i boisko wielofunkcyjne, a następnie wjechać w prawo na drogę szutrową, stadion znajduje się zaledwie 50-100 metrów dalej. Na mapce, dostępnej na Facebooku gospodarzy. Podczas meczu działać będzie punkt gastronomiczny z kiełbaskami, bigosem i wodą, wnoszenie własnego jedzenia, alkoholu i napojów nie jest dozwolone, a bezpieczeństwo zapewnią ochroniarze i policja. Bilet wstępu dla kibiców gości kosztuje 10 zł.

PFT Drewneks Sampława - Olimpia Elbląg we wtorek, 16 września, godz. 16:15.



Rezerwy Olimpii i Concordia w kolejnym tygodniu

Tydzień po starciu pierwszej drużyny Olimpii w Wojewódzkim Pucharze Polski na boiska wybiegną także pozostałe elbląskie zespoły. Olimpia II zmierzy się z Polonią Lidzbark Warmiński (24 września), natomiast Concordia podejmie u siebie Znicz Biała Piska (23 września).

Interesująco zapowiada się sytuacja rezerw Olimpii, które w ciągu kilku dni dwukrotnie zmierzą się z tym samym rywalem, najpierw w pucharze, a cztery dni później w ligowych rozgrywkach. Dla Concordii natomiast pojedynek ze Zniczem Biała Piska może być okazją do sprawdzenia sił wobec zespołu trzecioligowego, który po ośmiu meczach wciąż pozostaje bez zwycięstwa, zdobywając jedynie dwa punkty za dwa remisy. Warto przy tym przypomnieć, że pod koniec sierpnia Znicz wzmocnił defensywę, pozyskując młodego Kacpra Sikorę.

Obrońca (rocznik 2005) był na początku sezonu kapitanem rezerw Olimpii. Z klubem przy Agrykola 8 wiązał go kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, jednak Znicz zdecydował się wykupić zawodnika. Choć w pierwszej drużynie Olimpii nie zdążył zadebiutować, w zespole rezerw był jedną z kluczowych postaci.

Wspomnień czar - wygrany Okręgowy Puchar Polski 1995/96

Okręgowy Puchar Polski w sezonie 1995/96 z pewnością nie cieszył się takim splendorem, jak współczesny Wojewódzki Puchar na Warmii i Mazurach. Dziś anturaż decydującego meczu jest iście wyjątkowy - studio przedmeczowe, relacja na żywo, komentarz, gratyfikacje finansowe dla uczestników - całe wydarzenie jest profesjonalnie opakowane medialnie. W latach dziewięćdziesiątych było zupełnie inaczej, skromnie i ubogo.

Finał w 1996 roku rozegrano na stadionie w Pieniężnie. Polonia (pod taką nazwą wówczas występowała Olimpia) zmierzyła się z Zatoką Braniewo, drużyną aspirującą do awansu do III ligi, która rok później sama sięgnęła po okręgowy puchar. W 1996 roku jednak musiała uznać wyższość drużyny Lecha Strembskiego, choć nie sposób pominąć faktu, że w meczu finałowym z Zatoką zespół prowadził Sebastian Klimek.

Polonia rozpoczęła drogę do finału od wyjazdowego zwycięstwa nad Barkasem Tolkmicko 4:2 (Cierlicki 2, Nowogrodzki 2) 13 września 1995 r. Kolejne rundy przyniosły równie emocjonujące spotkania: wygrana 4:3 z Unią Susz (Kaczmarczyk x3, Cierlicki) oraz dwumecz z Pogonią Prabuty: 2:1 na wyjeździe (Cierlicki, Trzak) i imponujące 6:1 u siebie (Cierlicki x3, Tyburski, Sznaza, Kaczmarczyk). W półfinale Polonia pokonała Błękitnych Orneta, najpierw 2:0 po golach Tyburskiego i Górskiego, by w rewanżu minimalnie ulec 1:2 (Cierlicki).

Kulminacyjnym momentem sezonu był finał rozegrany 5 czerwca 1996 r. Spotkanie rozpoczęło się od niepokojących akcentów, w 15. minucie wybuchła petarda, wywołując chwilową konsternację. Mimo tego przebieg meczu był wyrównany, a obie drużyny miały swoje dogodne sytuacje.

– Dopiero zagranie Zdunka do Kaczmarczyka, który bez zastanowienia przedłużył jej lot dało Polonii prowadzenie. W 74 min. sytuację na wyrównanie zmarnował Pszczółkowski, który z 4 m przestrzelił nad bramką. 3 min. później Polonia z kontry zdobyła drugą bramkę - Graczyk podał do Tyburskiego, a ten huknął pod poprzeczkę i Śliwka był bezradny. W 82 min. błąd Górskiego i Piechoty wykorzystał Nowosielski i ustalił wynik meczu na 2:1. - czytamy w tekście Andrzeja Minkiewicza pt. „Finał pucharu Polski w Elblągu. Petarda, butelki i... awans Polonii”, opublikowanym w Dzienniku Bałtyckim 10 czerwca 1996 r.

Wygrany Okręgowy Puchar w sezonie 1995/96 pozostał ostatnim sukcesem Polonii w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Elblągu. Sam Związek, działający na terenie województwa elbląskiego, powstał w 1976 roku, zakończył działalność w maju 2000 roku, wraz z utworzeniem wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Zdobywca pucharu OZPN Elbląg uzyskiwał prawo udziału w rozgrywkach Pucharu Polski w kolejnym sezonie.

05.06.1996 r. Finał Okręgowego Pucharu Polski

Polonia Elbląg - Zatoka Braniewo 2:1 (0:0) (Kaczmarczyk, Tyburski)

Polonia: Piechota - Stankiewicz, Górski, Graczyk, Żuralski, Trzak, Cierlicki, Stachowiak, Kaczmarczyk (87’ Konczyński), Tyburski, Zdunek

Tekst dotyczący sezonu 1995/96 na podstawie książki „Jestem z Olimpii” Lecha Strembskiego i Jakuba Czyżaka