Olimpia zaprasza bramkarzy na trening otwarty

We wtorek, 8 września, przy ul. Moniuszki 29 odbędzie się bezpłatny otwarty trening bramkarski. Olimpia zaprasza chętnych w każdym wieku, niezależnie od klubowej przynależności i poziomu doświadczenia. Zajęcia poprowadzą klubowi szkoleniowcy, a uczestnicy będą mogli trenować także z zawodnikami pierwszego zespołu.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 16. Poprowadzą je Jarosław Talik, trener bramkarzy pierwszego zespołu Olimpii, oraz Adam Urbanowicz, trener w grupach młodzieżowych. Do uczestników dołączą także golkiperzy pierwszej drużyny: Andrzej Witan, Marcin Kossakowski i Marcel Bruszczak. Klub nie stawia ograniczeń dotyczących wieku ani przynależności klubowej. Można przyjść z doświadczeniem, można również dopiero zaczynać swoją przygodę.

Bramkarskie nabory i specjalistyczne szkolenie nie są zresztą w Olimpii nowym pomysłem. Jeden z takich epizodów został opisany w książce Lecha Strembskiego i Jakuba Czyżaka „Jestem z Olimpii”. Przy okazji tworzenia kompleksowego programu szkolenia dzieci i młodzieży osobne działania przygotowano właśnie dla golkiperów. W lokalnej prasie pojawiło się wówczas ogłoszenie pod prostym hasłem: „Możesz zostać bramkarzem Olimpii”. Na testy zaproszono chłopców urodzonych w latach 1973–1977, a ich predyspozycje sprawdzali bramkarze ówczesnego drugoligowego zespołu Zbigniew Dawidowski i Piotr Podolczak. Zgłosiło się kilkunastu kandydatów.

Teraz okazja jest znacznie szersza. 8 września, godz. 16:00, ul. Moniuszki 29. Udział jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają bramkarzy w każdym wieku i z każdego klubu. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz przygotowany przez Akademię Olimpii Elbląg. Szczegóły tutaj.

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