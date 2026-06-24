Olimpijskie rozstania i plan sparingów (aktualizacja)

Sezon skończył się kilka tygodni temu, ale przy Agrykola nie ma czasu na zbyt długie korzystanie z wakacyjnej przerwy. Piłkarze Olimpii Elbląg wrócą do treningów 29 czerwca, a przed startem rozgrywek czeka ich pięć meczów kontrolnych. Na trasie letnich przygotowań znalazł się rywal z głośniejszym szyldem, są też przeciwnicy doskonale kojarzeni przez kibiców z północnej Polski. Doszło do zmian w pierwotnym harmonogramie, prezentujemy je na dole tekstu.

Najciekawiej zapowiada się pierwszy sparing. 4 lipca żółto-biało-niebiescy zmierzą się z Lechią Gdańsk. Ostatni raz oba zespoły spotkały się w lipcu ubiegłego roku. Wówczas ekstraklasowicz wygrał 3:1, ale elblążanie pozostawili po sobie dobre wrażenie. Drużyna Damiana Jarzembowskiego potrafiła przeciwstawić się rywalowi dysponującemu zdecydowanie większym potencjałem. Co ciekawe, jeszcze kilka dni wcześniej nie było pewne, czy sparing w ogóle dojdzie do skutku. Powodem były kadrowe zawirowania w Olimpii. Wówczas dwa gole dla Lechii strzelił Tomas Bobcek, który na koniec sezonu 2025/26 okazał się królem strzelców Ekstraklasy.

Tydzień później Olimpia zmierzy się z Gedanią Gdańsk. Ostatnia konfrontacja miała miejsce zimą tego roku i zakończyła się zwycięstwem elblążan 2:0 po dwóch bramkach Oskara Kordykiewicza. Kolejne tygodnie przyniosą mecze z Wdą Świecie, Polonią Lidzbark Warmiński oraz Gromem Nowy Staw, z którym żółto-biało-niebiescy bezbramkowo zremisowali podczas styczniowych przygotowań.

Warto zwrócić uwagę, że w letnim harmonogramie nie brakuje zespołów mających za sobą udany sezon. Gedania Gdańsk wygrała pomorską IV ligę i wywalczyła bezpośredni awans do III ligi. Grom Nowy Staw zakończył rozgrywki na drugim miejscu, a przepustkę na wyższy szczebel zapewnił sobie po zwycięskich barażach. Wda Świecie uplasowała się na dziewiątej pozycji w III lidze grupy II, natomiast Polonia Lidzbark Warmiński okazała się najlepszą drużyną warmińsko-mazurskiej IV ligi.

graf. Olimpia Elbląg

Plan sparingów Olimpii Elbląg przed sezonem 2026/27:

Lechia Gdańsk – Olimpia Elbląg, 4 lipca (wyjazd)

Gedania Gdańsk – Olimpia Elbląg, 11 lipca (wyjazd)

Olimpia Elbląg – Polonia Lidzbark Warmiński, 15 lipca (lokalizacja w trakcie ustalania)

Wda Świecie – Olimpia Elbląg, 18 lipca (wyjazd)

Grom Nowy Staw – Olimpia Elbląg, 25 lipca (wyjazd)

Olimpia żegna kolejnych piłkarzy

Budowanie kadry przypomina czasem układanie puzzli. Jedne elementy trafiają na swoje miejsce, inne trzeba odłożyć na bok. Po wcześniejszym odejściu Oskara Kordykiewicza klub poinformował o kolejnych rozstaniach.

Każde z tych nazwisk opowiada nieco inną historię. Mateusz Młynarczyk należał do grona zawodników, którzy najczęściej pojawiali się na boisku. W ligowych rozgrywkach spędził na murawie 2093 minuty, co dało mu piąte miejsce w klubowej klasyfikacji. Dołożył do tego cztery bramki i zakończył sezon na podium najskuteczniejszych strzelców Olimpii. Do Elbląga trafił przed sezonem 2025/26 z Zawiszy Bydgoszcz.

Przed rozpoczęciem tego samego sezonu do żółto-biało-niebieskich dołączył również Bartosz Winkler. Obrońca rozegrał 27 spotkań i zdobył trzy bramki, przez większą część rozgrywek należąc do podstawowych wyborów sztabu szkoleniowego. Z klubem żegna się także bramkarz Maksymilian Manikowski, który wystąpił w trzynastu meczach ligowych. Cała trójka spędziła w Olimpii jeden sezon.

Liczby pokazują, że każdy z tych zawodników miał swoje miejsce w drużynie, jednak piłka nożna nie zna sentymentów. Dla kibiców ważniejsze od pożegnań będą zapewne odpowiedzi na pytania, kto zajmie zwolnione miejsca i jak będzie wyglądała Olimpia, gdy przyjdzie czas pierwszego gwizdka nowego sezonu. Jak udało nam się ustalić, kolejne ruchy kadrowe są już dopinane, a szczegóły powinny zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Aktualizacja, 26 czerwca

Korekta w planie przygotowań Olimpii. Sparing z Lechią Gdańsk, zaplanowany pierwotnie na 4 lipca, nie dojdzie do skutku. Zamiast niego żółto-biało-niebiescy zmierzą się z Chojniczanką Chojnice 7 lipca.