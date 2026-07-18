Plusy i minusy po remisie Olimpii

Każdy sparing przypomina dokładanie kolejnych elementów do układanki, w której część znajduje już swoje miejsce, inne wciąż czekają na dopasowanie. W sobotnim meczu z Wdą Świecie obraz był wyraźniejszy, ale nadal pozostało kilka elementów wymagających poprawy. Trener Karol Przybyła po remisie z dziewiątym zespołem poprzedniego sezonu III ligi grupy II wskazał zarówno pozytywy, jak i mankamenty gry swojej drużyny.

Był to czwarty sparing żółto-biało-niebieskich przed sezonem 2026/2027. Po dwóch kolejnych meczach bez straty bramki defensywa tym razem skapitulowała już na początku spotkania. – Szkoda straconej bramki, ponieważ w dwóch ostatnich sparingach graliśmy na zero z tyłu. Jeden błąd przy pressingu kosztował nas gola. Patrząc jednak na całokształt, był to chyba najlepszy występ spośród dotychczasowych gier. Widać było już zespół najbardziej zbliżony do tego, co chcemy oglądać w lidze. Tym bardziej cieszy taka gra z dobrym przeciwnikiem, który również potrafi utrzymać się przy piłce - podsumował trener.

Olimpia musiała radzić sobie bez dwóch młodzieżowców, Jakuba Pieczarki i Patryka Sargalskiego, którzy urazów doznali w środowym sparingu z Polonią Lidzbark Warmiński.

– W przypadku Jakuba wygląda, że uraz nie okaże się tak poważny, jak początkowo można było przypuszczać. Patryka czeka jeszcze rezonans, który powinien dać pełną odpowiedź – wyjaśnił Karol Przybyła.

Sam przebieg spotkania pokazał, że po wyrównanej pierwszej połowie Olimpia zaczęła przejmować inicjatywę. Elblążanie częściej utrzymywali się przy piłce, zamknęli rywali na ich połowie i stworzyli kilka dogodnych okazji. Blisko zdobycia gola byli m.in. Dominik Kozera w sytuacji sam na sam z bramkarzem oraz Szymon Krawczyk, którego strzał z dystansu obronił golkiper Wdy. Ostatecznie jednak pomocnik dopiął swego, zdobywając bramkę po uderzeniu z rzutu wolnego

W sobotnim (18 lipca) sparingu po raz kolejny okazję do zaprezentowania otrzymali młodzi zawodnicy. W pierwszym zespole zadebiutował urodzony w 2009 roku Klaudiusz Osowski. Między słupkami wystąpił natomiast Marcin Bruszczak z rocznika 2010, który już podczas zimowych przygotowań zbierał pierwsze doświadczenia z seniorską drużyną (debiutował 14 lutego w sparingu z Sokołem Ostróda). Kolejne minuty zanotował także Błażej Bąk z rocznika 2009. Warto przypomnieć, że w środowym (15 lipca) meczu kontrolnym zdobył pierwszą bramkę w seniorskim zespole. Trener Karol Przybyła konsekwentnie podkreśla, że drzwi do pierwszej drużyny pozostają otwarte dla wychowanków.

Warto również wspomnieć, że w Świeciu zaprezentowało się dwóch testowanych zawodników, obrońca oraz pomocnik. Wszystko wskazuje na to, że lista kandydatów do gry przy Agrykola wciąż pozostaje otwarta. Jeszcze kilka dni temu mogło się wydawać, że kadra na nowy sezon została skompletowana, jednak Olimpia nadal przygląda się możliwościom transferowym. W kręgu zainteresowań pozostaje również doświadczony obrońca występujący na wyższym poziomie rozgrywkowym, przy czym powodzenie ewentualnych rozmów będzie uzależnione od możliwości finansowych klubu. Sobotni sparing przyniósł także chwilę niepokoju, ponieważ Joao Augusto ucierpiał w jednym ze starć, ale ostatecznie napastnik uniknął poważniejszego urazu.

Wda Świecie - Olimpia Elbląg 1:1 (1:0)

bramki: 1:0 - (10. min.), 1:1 - Krawczyk (88. min.)

Olimpia (skład wyjściowy): Kossakowski - Kołoczek, Wierzba, Sarnowski, Pek, Laszczyk, Czernis, Święty, Kaczmarek, Augusto, Branecki

Ponadto zagrali: Bruszczak, Krawczyk, Kozera, Bąk, Osowski, Szczudliński, Czapliński, Sznajder, Łaszak, dwóch zawodników testowanych

Plan sparingów Olimpii Elbląg przed sezonem 2026/27:

7 lipca – Chojniczanka Chojnice - Olimpia 2:0

11 lipca – Olimpia - Gedania Gdańsk 4:0 (Czapliński, Sarnowski, Sargalski, Kozera)

15 lipca – Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia 0:2 (Wierzba, Bąk)

18 lipca – Wda Świecie - Olimpia 1:1 (Krawczyk)

25 lipca – Grom Nowy Staw - Olimpia

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