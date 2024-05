Pożegnanie z A8, oby nie z 2. ligą

To już ostatnie metry sezonu z pogranicza fikcji i jawy. Surrealistyczne zapowiedzi o zapleczu 1. ligi przyćmiła przykra rzeczywistość walki o pozostanie na poziomie centralnym. Dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek Olimpia nie może zacząć myśleć o wakacjach, najpierw trzeba dopełnić obowiązku i utrzymać się w 2. lidze.

Powiedzieć, że sytuacja jest skomplikowana, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Los Olimpii jest niepewny, walka trwa. Zapewne gdzieś tam z tyłu głowy znajduje się myśl, że już nie raz udawało się uratować sezon i pozostać w 2. lidze, ale wiecznego abonamentu na występy na poziomie centralnym nie ma nikt. Żółto-biało-niebiescy muszą potwierdzić, że ta liga po prostu im się należy.

Dwóch spadkowiczów (praktycznie) znamy

Jak wiemy, z ligą pożegnają się cztery drużyny. Po zakończeniu 31. kolejki stało się jasne, że poziom centralny opuści Sandecja Nowy Sącz. Po 32. kolejce już tylko teoretycznie może się utrzymać Stomil Olsztyn. Ich sytuacja to raj dla matematyków, jedynie w 33. kolejce muszą ograć Skrę w Częstochowie, Olimpia Grudziądz wygrać z KKS-em, a Wisła Puławy pokonać GKS w Jastrzębiu. Jakby tego było mało, w ostatniej serii meczów Stomil musi pokonać Radunię, liczyć na wygraną Skry w Kaliszu, zaś Olimpia Grudziądz przywieźć komplet punktów z Krakowa. Podsumowując: dużo składowych, szanse minimalne.

“To są jakieś jaja”?

Liga musi pożegnać jeszcze dwie drużyny, a w spadek zamieszanych jest przynajmniej sześć. W takim momencie każdy punkt jest na wagę złota, każdy detal może przynieść teoretyczną przewagę, dlatego nieco zaskakuje decyzja Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN względem meczu ŁKS II Łódź a GKS Jastrzębie-Zdrój.

“Przede wszystkim chcieliśmy to spotkanie rozegrać w obligatoryjnym terminie ostatniej kolejki, czyli 25 maja. Niestety nie było możliwości, aby w tym terminie mecz rozegrać na stadionie ŁKS-u lub na neutralnym terenie. W związku z tym w porozumieniu z ŁKS-em ustaliliśmy, że mecz zostanie rozegrany w Jastrzębiu-Zdroju. Z kolei starania Klubu polegały na tym, że będziemy mieli do dyspozycji stadion, którego nie jesteśmy właścicielem, a na którym dzień później organizowana jest miejska impreza" – napisano na profilu GKS na X.

Zważając na sytuację drużyny z Jastrzębia-Zdrój, która znajduje się wśród drużyn zagrożonych spadkiem, rozwiązanie dotyczące przeniesienia meczu wzbudziło oburzenie i to nie tylko u ligowych rywali walczących o pozostanie w 2. lidze. Chociażby znany dziennikarz Krzysztof Stanowski na X odniósł się do sprawy pisząc: “I to jest legalne? Że drużyna walcząca o utrzymanie jednak gra u siebie, a nie na wyjeździe? "Dzięki staraniom władz klubu"? To są jakieś jaja?”.

Można dodać, że GKS na swoim stadionie zdobył 28 punktów, w delegacji zaledwie 11. Opisywany przypadek zmienił również notowania dotyczące spadku. Według Piotra Klimka z serwisu X szansę na opuszczenie 2. ligi wynoszą 28%, a wg Pawła Mogielnickiego (założyciela serwisu 90minut.pl) 40%.

Każdy ma swoje cele

“Nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady” - powiedzenie spopularyzowane przez Miltona Friedmana to prawdopodobnie jeden najsłynniejszych cytatów w historii ekonomii definiujące ogólną prawdę w życiu: nic za darmo się nie dostaje. Analogicznie, Olimpia bez wysiłku nie pozostanie w 2. lidze, trzeba punktować. Do końca sezonu pozostały dwa mecze, najpierw pożegnanie z A8 i konfrontacja z Polonią Bytom, następnie spotkanie z Chojniczanką Chojnice. W obu meczach przeciwnicy nie uraczą darmowym obiadem, nikt nie odda punktów bez walki, tym bardziej że obie drużyny walczą o realizację marzeń związanych z zapleczem Ekstraklasy.

Polonia Bytom przyjedzie do Elbląga rozpędzona, w ostatniej kolejce zbiła Chojniczankę w Chojnicach aż 4:1. Dodatkowo są najlepszą drużyną w rundzie wiosennej, zdobyli 26 punktów, strzelili 30 goli. W ligowej tabeli zajmują 7. miejsce z 47 punktami, do strefy barażowej brakuje oczka.

Polonia w obecnych rozgrywkach, podobnie jak Olimpia, dokonała zmiany trenera. We wrześniu pożegnano Adama Burka, który objął stanowisko na początku 2023 roku zajmując miejsce Ryszarda Wieczorka. Prowadził Polonię w 27 meczach ligowych na poziomie III i II ligi. Wywalczył awans na szczebel centralny, wygrał również Wojewódzki Puchar Polski. W obecnych rozgrywkach poprowadził zespół w dziesięciu spotkaniach, Polonia zdobyła tylko 9 punktów. W jego miejsce zatrudniono Łukasza Tomczyka, dotychczasowego asystenta. Początkowo, według oficjalnych komunikatów, był opcją tymczasową, ale dobrze wykonywana praca zmienia optykę. Trener może korzystać z usług byłego zawodnika Olimpii Adriana Piekarskiego, zaś byłym piłkarzem Poloni jest Adam Żak.

Bilans historyczny

Aby odnaleźć ostatni bezpośredni mecz rozgrywany w Elblągu, należy cofnąć się do sezonu 2016/17. Żółto-biało-niebiescy zaczynali przygodę z II ligą, Polonia zaliczyła spadek. Jakby tego było mało, Polonia Bytom SA poddana została procesowi upadłości układowej, w jej miejsce powołano Spółkę Bytomski Sport, która przejęła herb, barwy i nazwę klubu - Polonia Bytom. Nowy podmiot zaczął rywalizację od śląskiej IV ligi grupy II. Na poziom centralny wrócili przed bieżącą kampanią.

Ostatni mecz przy A8 z Polonią Bytom był majstersztykiem w wykonaniu podopiecznych Adama Borosa, ówczesnego trenera Olimpii. Elblążanie wygrali aż 5:1. Co ciekawe, żółto-biało-niebiescy z Polonią na własnym stadionie nigdy nie przegrali. W czterech próbach Olimpia wygrała trzykrotnie, raz padł remis. W ogólnym rozrachunku rozegrano 9 meczów: 3 zwycięstwa Olimpii, 2 remisy, 4 zwycięstwa Polonii. Bilans bramkowy: 14:12 dla Olimpii.

15.11.1981 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 3:1 (Piernicki, Sobczyk x2)

30.05.1982 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:0

25.08.1985 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Szostak)

06.04.1986 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 0:0

27.08.2011 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 2:1 (Pacan, Iwan)

01.04.2012 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 3:2 (Banasiak, Chałas)

06.08.2016 r. – Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 0:0

26.11.2016 r. – Olimpia Elbląg vs. Polonia Bytom 5:1 (Stępień, Bojas, Ł. Pietroń, Piceluk, Bartkowski)

03.11.2023 r. - Polonia Bytom vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Kuczałek)

Transmisje

Spotkanie jak zawsze w WP Pilot, także po raz trzynasty w tym sezonie, a trzydziesty czwarty w historii w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała jedenastokrotnie, padło trzynaście remisów, dziewięć razy wygrywali rywale.

Olimpia Elbląg - Polonia Bytom w sobotę, 18 maja, godz. 17:30. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz w TVP Sport (online).

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl