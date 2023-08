Puchar Polski: Olimpia zagra w Siedlcach 

Następuje zwolnienie blokady i rozpoczyna się druga piłkarska przygoda Olimpii w tym sezonie. Marzy się oczywiście długi flirt z Fortuna Pucharem Polski, najlepiej z metą na Stadionie Narodowym, ale żeby zdobyć szczyt, po drodze należy pokonać wiele przeszkód. Pierwszą będzie Pogoń Siedlce, z którą Olimpia zagra w środę (9 sierpnia).

- Czeka nas mikrocykl tzw. angielski, czyli będzie krótki czas na odmowę i zaraz mamy Puchar z Pogonią Siedlce, a później Skra Częstochowa na wyjeździe, dlatego musimy jak najszybciej się pozbierać. - mówił po ostatnim ligowym spotkaniu trener Olimpii, Przemysław Gomułka.

Rozgrywki pucharowe klasycznie rozpoczyna runda wstępna, w której odbędzie się 10 spotkań. O awans do pierwszej rundy walczy 18 drużyn, które w poprzednim sezonie występowały w II lidze, a także dwie najgorsze ekipy Fortuna 1 Ligi 2022/2023. Jedno spotkanie zostało rozegrane w zeszłym tygodniu (2 sierpnia) w Kołobrzegu. Kotwica na własnym terenie pokonała Zagłębie II Lubin 2:1.

Pary w rundzie wstępnej ustalane są w ten sposób, że drużyny z miejsc 17-18 I ligi i drużyny II ligi są uszeregowane kolejno zgodnie z miejscami zajętymi na koniec sezonu. Zgodnie ze schematem ósma drużyna poprzedniej kampanii II ligi zmierzy się z dziewiątą i tym samym powstała para, w której gospodarzem będzie Pogoń Siedlce, a przeciwnikiem żółto-biało-niebiescy. Na każdym etapie odbędą się pojedyncze mecze, bez rewanżów. W przypadku remisu po regulaminowym czasie zarządzona zostanie dogrywka, a później ewentualne rzuty karne, a po każdej rundzie następuje losowanie (najbliższe 11 sierpnia o godz. 12., wówczas poznamy pary pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski).

- Zawodnicy są gotowi do awansu do kolejnej rundy. My jako drużyna zrobimy wszystko, żeby do niej przejść. - dodawał Gomułka.

O awans należy powalczyć ze wspomnianą Pogonią, która w zeszłym sezonie na własnym boisku wygrała osiem spotkań, pięć zremisowała i cztery przegrała. W obecnej kampanii nie doznali jeszcze porażki. W pierwszej kolejce zremisowali 1:1 z ŁKS-em II Łódź, w drugim wygrali 2:0 ze Stal Stalową Wolą, ostatnio zremisowali w Olsztynie ze Stomilem 0:0. Po dwóch pierwszych meczach zawodnicy Pogoni znajdywali uznanie w oczach dziennikarzy tygodnika "Piłka Nożna". Po inauguracji w jedenastce kolejki znaleźli się Krystian Miś (doceniono przebojowy rajd, który zdecydował o remisie) oraz Przemysław Misiak (bo dwoił się i troił w obronie, a do tego wywalczył karnego). Po drugim meczu wyróżniono byłego piłkarza Olimpii Cezarego Demianiuk, którego uznano wręcz bohaterem kolejki. Ustrzelił dublet w meczu ze Stalówką i tym samym biało-niebiescy odnieśli pierwsze zwycięstwo za kadencji Marka Brzozowskiego. Swoją drogą mecz okraszony dużym wysiłkiem, w końcu Pogoń przez większość meczu grała w dziewiątkę po czerwonych kartkach Ernesta Dzięcioła i Damiana Szuprytowskiego (kolejny były gracz żółto-biało-niebieskich). W opinii wielu, korzystny wynik był możliwy dzięki znakomitej dyspozycji bramkarza Jakuba Kowyni i kapitana Tomasza Lewandowskiego, notabene byłego kapitana Olimpii Elbląg.

- Jestem zawsze pełen optymizmu. Mamy plan w każdym meczu. Brakuje nam Dawida Danilczyka i Marcina Czernisa. Reszta zawodników jest gotowa do walki o awans. – mówił po meczu ligowym Przemysław Gomułka.

Jak wiemy, ostatnie spotkanie w II lidze Olimpia rozegrała w sobotę 5 sierpnia, dzień później odbył się mecz rezerw. Wystąpiło w nim kilku zawodników z "jedynki", chociażby Łukasz Łęgowski, który obronił rzut karny, zagrał także Dominik Kozera i dwukrotnie wpisał się na liście strzelców, oglądaliśmy również nowego napastnika Jakuba Sangowskiego. Łącznie wystąpiło siedmiu zawodników pierwszej drużyny, a miało być ośmiu, ale ostatecznie Mariusz Gabrych tego dnia jedynie trenował, jednak zajęcia zakończył urazem.

- Mario nie chciał grać w meczu Olimpii II, ponieważ był w trakcie rehabilitacji z powodu pomeczowego z Lechem urazu ścięgna Achillesa. Niestety, na treningu w niedzielę doszedł uraz mięśniowy uda lewego (przeciążeniowy). W czwartek będziemy wiedzieli więcej, tego dnia odbędą się szczegółowe badania, m.in. USG. - poinformował doktor Olimpii, Lubomir Czujko.

Bilans konfrontacji

16 meczów ligowych, 9 zwycięstw Olimpii, 6 remisów, 1 wygrana Pogoni

bramki: 25:11 dla Olimpii

1 spotkanie PP, 1 wygrana Pogoni

bramki: 3:0 dla Pogoni

27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

01.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:0 (Bucio)

04.11.2020 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 4:3 (Jabłoński, Surdykowski, Zyska)

28.04.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

04.08.2021 r. (Puchar Polski) - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 3:0 (wo). Wynik z boiska 0:3 (Sienkiewicz, Guilherme, Kurbiel)

18.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:1 (Kurbiel, Wenger)

26.02.2022 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:1 (Czarny)

06.08.2022 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Stasiak)

04.03.2023 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Gabrych)

Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg w środę, 9 sierpnia, godz. 16.. Umowę licencyjną dotyczącą praw telewizyjnych posiada Telewizja Polsat, ale nie zdecydowała się na transmisję meczu w Siedlcach.

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl